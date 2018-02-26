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Рыдающая звезда "Аншлага" о раке: Перепробовали все методы

Светлана Рожкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Светлана Рожкова рассказала о тяжелой болезни. По ее словам, предстоит длительное и дорогостоящее лечение.
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Светлане Рожковой 53 года. Казалось бы, живи да радуйся, но врачи поставили ей страшный диагноз. "Это серьезное аутоиммунное заболевание печени. Я узнала о нем совершенно случайно. Прихватило сердце, и меня направили на консультацию в Институт кардиологии. Оказалось, что оно барахлило из-за интоксикации крови. Сделали полное обследование и неожиданно обнаружили нарушения в работе печени!" – рассказала Рожкова.

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"Предстоит длительное дорогостоящее лечение. Друзья, в том числе и коллеги по "Аншлагу", предложили финансовую помощь, но денег пока хватает. Рядом семья. Я до последнего не говорила о болезни дочкам Варваре и Яне. Конечно, испытали шок. Они с мужем меня поддерживают", – продолжила юмористка. 

По ее словам, есть серьезный риск, что печень просто откажет. К тому же она находится в зоне серьезного риска. "Три года назад от онкологии умер отец. Чтобы его вылечить, перепробовали все методы, в том числе и народные. Но, к сожалению, ничего не помогло", – призналась звезда "Аншлага".

Рыдающей Светлане пытаются навязать свои услуги жулики под личиной колдунов и народных травников. "Я, конечно, отказываюсь. Верю только в традиционную медицину! – цитирует Рожкову StarHit. – Эта болезнь – как поезд. Вначале она неслась очень быстро, но доктора вовремя затормозили процесс. Теперь развитие идет медленными темпами".

Автор: Иван Губкин26 февраля 2018, 11:28
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