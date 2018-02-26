Джигарханян и Цымбалюк-Романовская снова живут под одной крышей

Актер и пианистка наконец-то съехались. Они поселились в одном доме, но на разных этажах.

Вся страна с упоением смакует подробности скандального развода молодой киевской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской и престарелого актера Армена Джигарханяна. Бывшая теперь жена артиста на всю страну заявила, что не может поговорить с ним с глазу на глаз, что им не дают встречаться. Но, оказывается, она, мягко говоря, лукавит.

Дело в том, что друзья сняли Джигарханяну квартиру в том же доме, где живет его бывшая жена, – на Молодогвардейской улице в Москве близ метро "Кунцевская". Правда, его жилище находится на три этажа выше, чем квартира Виталины. Они живут под одной крышей, бок о бок, являясь соседями и, возможно, встречаясь в лифте!

Квартиру именно в этом месте когда-то захотел приобрести Джигарханян – рядом парк, много зелени. Виталина занялась покупкой, а документы на недвижимость оформила на себя 14 февраля 2016 года за пару дней до регистрации брака. Поэтому при разводе квартира не считается совместно нажитым имуществом. Пианистка же руководила и ремонтом – на 134 метрах трешки обустроены рабочий кабинет, спальня, гостиная, две огромные лоджии. Отделка и мебель – из натурального дерева.

Эта красота обошлась Виталине, как выяснила teleprogramma.pro, в 34 миллиона честно заработанных рублей. А аренда такой же по площади квартиры Джигарханяном обходится в 100 тысяч в месяц. При этом Армен Борисович все еще прописан у бывшей жены, а та заявляет, что всегда ждет Джигарханяна дома: "Я его из квартиры не выписываю. Я его дома жду вообще-то каждый день".

Соседи пары рассказали, что видят и Армена Борисовича (его привозит и отвозит домой водитель), и Виталину (она сама водит автомобиль) довольно часто. Поскольку они живут в одном доме и даже в одном подъезде, то наверняка встречаются. Получается, скоро у этой запутанной истории будет неожиданное продолжение...

