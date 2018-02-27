Первый канал выгораживает оскандалившегося Якубовича

На Первом канале вступились за Леонида Якубовича, который неуважительно высказался в адрес участников программы "Поле чудес". Телевизионщики утверждают, что слова ведущего были вырваны из контекста.

По словам представителя Первого канала, скандальная цитата Якубовича относилась не к оценке игроков, а тому, как ведущий работает с участниками шоу до начала съемки. Так звезда "Поля чудес" помогает игрокам расслабиться.

Чтобы развеять все сомнения в порядочности Леонида Якубовича, Первый канал обнародовал полную версию высказывания ведущего, передает Ura.ru со ссылкой на РБК. "Я знакомлюсь с игроками, один вопрос я задаю: о чем нельзя говорить? И еще я им говорю – это уже не секрет давным-давно, – я говорю: "Ребята, забудьте слово "играть", – начал ведущий напутствие участникам шоу.

Далее идет цитата, из-за которой и разгорелся скандал: "Посмотрим на это с другой стороны. XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз. (Смеется). Это шизофрения".

В конце Якубович пояснил, что конкретно имел в виду. "Что вы, ребята?! Не об этом разговор! Вы же не за этим приехали. Вас кто-то живым-здоровым увидит на экране, все! Человек будет пить до утра! А если еще и привет передадите, так это обморок. Вот и все, давайте про это", – заключил ведущий. Напомним, что скандальное заявление прозвучало в эфире программы "Сегодня вечером".