Звезда "Дома-2" предпочел избитую Самбурскую раскоряке Волочковой

Рустам Солнцев прокомментировал видео, на котором продюсер Виктор Дробыш избивает актрису Настасью Самбурскую. По мнению звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2", этот ролик куда интереснее фото Анастасии Волочковой с "ее очередной раскорякой".

В еженедельной рубрике "Мама дорогая!" Рустам Солнцев не смог оставить без внимания видео, которое на своей официальной страничке в социальной сети Instagram обнародовала актриса и начинающая певица Настасья Самбурская. Судя по ролику, все произошло в коридоре. Артистка бежала за продюсером, прося 500 рублей. В какой-то момент музыкант резко развернулся и нанес актрисе удар в нос. Самбурская упала на пол и зарыдала.

"Выбирая между Настей Волочковой с ее очередной раскорякой и Настасьей Самбурской с фейковым видео с избиением, я выбрал второе", – сообщил Солнцев, дав понять, что актриса одержала верх над балериной.

Далее звезда "Дома-2" высказалась о ролике Самбурской и Дробыша. "На каких дураков это рассчитано? Не знаю, в чем прикол этого видео, смешно это или забавно. Ни то, ни другое, ни третье. Не талантливо как-то. Собственно, как и сам продюсер Дробыш", – хлестко отметил Рустам.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Фев 22, 2018 в 6:34 PST

В заключение Солнцев порекомендовал Самбурской снять еще один ролик. "Настя, советую записать ответное видео, где ты от всей души отвешиваешь затрещину Дробышу за то, что он с тобой ничего не сотворил. Ничего не сделал за последние два года. Люблю тебя. Обнял", – цитирует звезду "Дома-2" StarHit.

Отметим, что в конце нашумевшего ролика избитая Настасья Самбурская начинает смеяться. "Ну как так... За 500 рублей. Такая жестокость", – подписала видео актриса. Однако многочисленные поклонники не сразу поняли, что это была шутка.