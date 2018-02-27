63-летнего ловеласа Серова сделали всероссийским посмешищем

Певец, его любовницы и внебрачные дети каждый день трясут грязным бельем. И очень прилично на этом зарабатывают.

Наверное, это самый постыдный итог жизни, когда о тебе перед гробовой доской говорят только в связи с бывшими женами, обманутыми любовницами, внебрачными детьми. А то, что ты сделал когда-то, написал или спел, уходит в безвестность.

Взять хотя бы 63-летнего Александра Серова. Хороший ведь был певец – получал призы на международных конкурсах, становился лауреатом премии Ленинского комсомола в области искусства, а "Мадонна" в его исполнении оказалась всенародным хитом. И где все это теперь?

Артист стал всероссийским посмешищем. Кажется, и вечера не проходит, чтобы на каком-то из телеканалов не смаковали подробности интимной жизни Серова. "Секрет на миллион" на НТВ, "Пусть говорят" и на "Самом деле" на Первом, "Андрей Малахов. Прямой эфир на "России" – везде исполнитель встречается с бывшими половыми партнершами, всюду всплывают все новые и новые внебрачные дети, а молчавшие много лет любовницы рассказывают вещи, которые стыдно обсуждать прилюдно.

"Артист после горячего секса повернулся к любовнице и увидел, как она собирает в какую-то пробирку его биоматериал и вводит его куда следует. Серов разозлился и назвал случайную подругу сумасшедшей. При этом он не верил в положительный результат подобной затеи. Спустя десять лет Валентина Аришина призналась ему, что тогда забеременела и родила дочь", – с упоением сообщает ведущий.

В следующей программе приехавшая из Германии Надежда Тилер рассказывает, как прыгнула в постель к музыканту в конце 80-х. А теперь требует от Серова 20 миллионов рублей, поскольку тот оклеветал ее дочь, назвав девушку наркоманкой.

Певец, его многочисленные дети от разных женщин, бывшие любовницы и их мужья сдают генетический материал, чтобы установить факт отцовства. Гости в студии, среди которых всегда много звезд, готовых за деньги чесать языком, обсуждают результаты ДНК-экспертизы.

Глядя на всю эту вакханалию, вспоминаешь строки из романа Булгакова "Мастер и Маргарита": "В них заключались мольбы, угрозы, кляузы, доносы, обещания произвести ремонт на свой счет, указания на несносную тесноту и невозможность жить в одной квартире с бандитами, обещания покончить жизнь самоубийством и одно признание в тайной беременности".

Объяснение происходящему может быть только одно – байками о частной жизни Серов зарабатывает очень приличные деньги. Говорят, за каждый эфир ему платят от 200 до 400 тысяч рублей. А поскольку как артист он теперь практически не востребован, ходит из программы в программу, пополняя семейный бюджет. Мол, от него не убудет, а если стране нравится смаковать чужие тайны – ради бога.