Томная красавица Цымбалюк-Романовская сводит с ума

Молодая пианистка – как "гений чистой красоты". Она – одна из самых очаровательных и трогательных медийных персон.

Глядя на Виталину Цымбалюк-Романовскую, никогда не скажешь, что ей уже 39 лет. Она выглядит как 17-летняя девушка – стройная, нежная, хрупкая. О ней хочется говорить словами Ильфа и Петрова из романа "12 стульев": "Сама юность волнующая, // Сама младость ликующая, // К поцелуям зовущая, // Вся такая воздушная".

При взгляде на ее снимки кажется, что ее бархатистая кожа словно светится изнутри. И во внешности чувствуется порода – настоящая голубая кровь. По молодой пианистке сходят с ума миллионы мужчин, ведь она давно стала секс-символом не только Украины, откуда родом, но и России, где прославилась, сделала себе имя и состояние. Даже тонкий ценитель женской красоты Армен Джигарханян не устоял. "83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" – признавался артист.

Сегодня бывшая жена Джигарханяна стала настоящей суперзвездой. Ее приглашают на премьеры и презентации, с ней многие хотят сфотографироваться, берут автографы. Люди целуют ей руки, восхищаясь ее силой, мужеством, стойкостью, желают терпения и благодарят за отвагу. "Очень красивая! Худюська", "Какая очаровательная, лучезарная улыбка! Вы прекрасны!", "Ангел!", "Я с удовольствием смотрю на вашу новую жизнь!" – слагают панегирики многочисленные верные поклонники пианистки.

Увы, ничтожная кучка недоброжелателей в нее плюет, бросает камни, но Виталина выше этого, она знает, что во всем права, и идет с гордо поднятой головой. К счастью, рядом с ней верные друзья и хорошие адвокаты. Они знают, что Виталина – королева, а все враги будут растоптаны. Ведь ангелы – кем, безусловно, является киевлянка Цымбалюк-Романовская, – не могут быть "воровками", как публично и без зазрения совести обзывает красавицу ее бывший престарелый муж.