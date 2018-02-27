Поргина об онкобольном Караченцове: Операцию не выдержит

Шестую "химию" актеру сделают в Израиле. После этого можно будет говорить о его возвращении к полноценной жизни.

В конце 2017 года у актера Николая Караченцова диагностировали неоперабельную опухоль в легком. "Когда узнала диагноз Коли "рак легких", почва ушла из-под ног, – рассказывала жена артиста. – Но решила, что будем бороться, и все выложила мужу. Однажды ночью он проснулся и сказал: "Я со страхом смотрю в будущее". Я успокоила: "Ты же был в коме и видел рай! Тебя ждет жизнь вечная!" Мы тогда проговорили всю ночь. "Ладно, я согласен на химию. А вот умирать – нет", – твердо заверил муж утром".

Артист уже перенес пять сеансов химиотерапии. "Недавно по Колиному поводу заседала комиссия врачей химиотерапевтов, онкологов-хирургов и постановила делать шестую "химию", – сообщила Людмила Поргина. – А сразу после шестой "химии" мы должны определяться с поездкой в Израиль. Российские медики сказали: мы уменьшили опухоль, а чтобы ее окончательно победить, нужно рак убить, выжечь гамма-лучами. Лучше всего эту процедуру проводят именно в Израиле".

По словам жены артиста, хирургическое лечение неоперабельной опухоли они изначально не планировали. "Пойти на это не можем – большущий риск. Сопряженный даже с уходом из жизни. Коля операцию не выдержит, для него это очень сложно. Надо-то будет удалять половину легкого. Это очень опасно для него – легкие у Караченцова плохие уже много лет. Поэтому мы и переходим на гамма-лучи – чтобы выжить", – цитирует Поргину "АиФ".

Сегодня, по словам Людмилы Андреевны, ее знаменитый супруг чувствует себя хорошо. "Он немножко похудел после химии. Мы тут же это заметили и включили ему в рацион новое протеиновое питание, чтобы он прибавил в весе", – улыбается Поргина. В ближайшее время она с мужем планирует посетить несколько громких театральных премьер в Москве и Петербурге – Караченцову, несмотря на страшный недуг, хочется быть в курсе новинок у коллег.