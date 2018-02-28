Шепелев травил анекдоты на поминках Фриске

Владимир Фриске рассказал о возмутительном поведении Дмитрия Шепелева на поминках Жанны Фриске. Якобы телеведущий предпринял попытку самоубийства на глазах у гостей, а потом травил анекдоты.

Отец Жанны Фриске уверен, что его несостоявшийся зять способен на непонятные поступки: "Помню, Жанна рассказывала, как они отдыхали за границей. Остановились в доме у одной хозяйки. Что-то не понравилось, решили съезжать. Так Шепелев взял и помочился ей в горшок с цветами – такая мелкая пакость".

Однако по-настоящему скандальная ситуация произошла на поминках Жанны Фриске. По словам отца артистки, Дмитрий Шепелев предпринял попытку самоубийства. "В какой-то момент выскочил на третий этаж, встал в окно, сделал вид, что собирается выпрыгнуть. Все так демонстративно. Сказал: "Мне без нее не жить, я сейчас прыгну!" Его схватили, стащили. Но потом он рассмеялся, сказал: "Чего перепугались? Я что, дурак? Я еще жить буду, и долго!" – цитирует Владимира Фриске сайт "Комсомольская правда".

Он заявил, что Шепелев симулировал. "Гости были в шоке, они все это видели. А после этого инцидента Шепелев анекдоты травил, смеялся, пил, вел себя неадекватно. Показалось, он даже рад, что обрел полную свободу…" – высказал свое мнение отец певицы.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Дек 1, 2017 в 6:17 PST

Отметим, что об этом возмутительной истории косвенно рассказали еще несколько недель назад на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" Владимир Фриске и подруга Жанны Анна Городжая. Они затронули некое происшествие, которое случилось на поминках певицы. "На поминках поведение Димы было за гранью добра и зла. Честно", – изрекла Анна.

"Расскажи, не стесняйся. Если надо – привезу человека, которому он сказал: "Я сейчас прыгну..." – отреагировал Фриске. "Я боюсь за свою жизнь, у меня маленький ребенок, Лер, вот серьезно", – ответила Анна. Тогда Лера обратилась к Владимиру, чтобы он рассказал. Тот сообщил: "Про поминки я вообще хочу промолчать".

"Когда я там все это узнала, у меня волосы дыбом стояли. Просто дыбом!" – призналась Кудрявцева. Городжая заявила: "Я могу сказать, что все друзья, просто все друзья близкие молчат потому, что он всем грозит, что ребенка не даст. Всем нашим коллегам. Что он творит..." Отметим, что ни Фриске, ни Городжая, ни Кудрявцева так и не сказали, что же случилось на поминках певицы.

