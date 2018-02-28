Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика

Наследник актрисы Елены Яковлевой, 26-летний Денис Шальных татуирован с головы до пят. И помимо эпатажного внешнего вида, ему гордиться нечем. Недавно парень бросил обучение в Британии и вернулся в Москву, заявив, что пока не знает, кем хотел бы работать. Одно время он увлекался бодибилдингом, однако и это занятие оставил.



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