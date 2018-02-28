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Шоу-бизнес

Народ заорал от Бузовой с ребенком и юного кавалера

Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Прибывшая в Благовещенск Ольга Бузова сорвала очередную порцию аплодисментов и критики. Пока одни фанаты восхищались поющей ведущей, другие пришли в ужас от публики, которая окружила артистку.
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Едва Ольга Бузова приехала в Благовещенск, ее встретила группа поддержки из самых ярых фанатов. Поклонники устроили для поющей ведущей настоящий перформанс. Они выложили из лепестков роз на полу сердце с инициалами Ольги Бузовой, а также станцевали под ее хит "Мало половин".

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Апофеозом действа стал момент, когда к поющей ведущей подбежал маленький ребенок. Растроганная Бузова взяла его на руки и погладила по спинке. Видео, на котором запечатлено жаркое приветствие с Дальнего Востока, Ольга выложила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

"Спасибо большое моему фан-клубу в Благовещенске и каналу ТнТ ❤ столько цветов, подарков, игрушек не было у меня ни в одном городе.  Вы у меня самые лучшие 🔝 ", – написала счастливая Ольга.

Вот только реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Пока одни фанаты умилялись малышу, сидящему на руках Бузовой, другие обратили внимание на юного парня, который на первом плане отплясывал под песню звезды "Дома-2". Ему-то и досталась порция негатива. Причем, судя по комментариям, народ просто орал от возмущения.

"А это еще что за кавалер у Бузовой? Походу только таким дрищам подросткам она и может нравится... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мир сходит с ума", "Секта", "Ой дебилы ..... ну ладной к ней мы уже привыкли 🙅...а вы то куда ... люди..🙈", "Да ну *** ее ток малолетки тупорылые слушают фу", "цирк уехал, клоуны остались движения – позор!!", "Какой ужасный парень гей в центре. настоящие мужики терпеть не могут бузову", – высказались пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева28 февраля 2018, 13:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в камуфляже занялась любовью

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