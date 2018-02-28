Все надоело: Оставленная Джигарханяном жена уезжает в США

Друг Армена Джигарханяна сообщил о переезде его экс-супруги Татьяны Власовой в Америку. По словам приятеля артиста, женщине здесь все надоело, она намерена уехать к сыну в США.

Проживающий в Австралии друг Армена Джигарханяна, доктор Арам Акопян, высказал убеждение, что развязка близится. "Армен Борисович подумывает переехать в свою прежнюю квартиру в Староконюшенном переулке – ту, где он жил с бывшей женой Татьяной Власовой", – рассказал Акопян.

Отметим, что квартира, где проживает Власова, поделена на две половины: в одной живет оставленная ради молодой пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской экс-супруга актера, а другая продана. Но, по словам Акопяна, Джигарханян нашел выход.

"Таня собирается уехать в Америку. Говорит, здесь все надоело, хочу в США, поближе к сыну Степану. Артур Согомонян предложил выкупить долю Татьяны Сергеевны в пользу Армена Борисовича. А вторую долю хотят выкупить у приобретателя Расстегина. Он не выплатил всю сумму по договору купли-продажи, и адвокат Армена Борисовича подал в суд иск с требованием признать сделку недействительной", – цитирует приятеля артиста сайт "Комсомольская правда".

Адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов прокомментировал ситуацию. "С Расстегиным мы в стадии мирового соглашения. По документам Расстегин из обещанных 15 миллионов рублей, указанных в договоре купли-продажи, перевел на счет Армена Борисовича только восемь миллионов. Их полностью сняла Виталина. Теперь Расстегин добровольно вернет недостающую сумму Армену Борисовичу", – сказал он.

Друг Джигарханяна Артур Согомонян объявил, что после этого будет выкуплена у Расстегина его доля, чтобы вернуть всю квартиру артисту. "Деньги дадим я и друзья. Армену Борисовичу будет лучше в этой квартире на Арбате, где ему все привычно. В его возрасте радикальные перемены нежелательны", – объяснил Согомонян.