Виторган напал на Жириновского после скандала с Собчак на дебатах

Муж телеведущей Ксении Собчак актер Максим Виторган отреагировал на оскорбления, которые в ходе дебатов на телевидении в ее адрес допустил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Шоумен не стал стесняться в выражениях.

Максим Виторган словесно напал на Владимира Жириновского. Причем он не стал выбирать дипломатичных выражений, чтобы охарактеризовать политика. "Слушайте, ну он старый ***, как я могу на него реагировать? Больной человек, отрабатывает свой хлеб из года в год", – цитирует радиостанция "Говорит Москва" актера.

Вместе с тем он отметил, что политик заслуживает сострадания, а не гнева. "Любой человек, который увидит Жириновского за пределами съемочного кадра, будет относиться к нему с жалостью, которой достоин больной человек", – заметил Максим Виторган. Он также подчеркнул, что произошедшему эпизоду не придал большого значения. "Если бы я на каждого больного... обращал внимание…" – заметил актер.

Напомним, конфликт между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским произошел во время дебатов кандидатов в президенты страны на телеканале "Россия 1". Глава ЛДПР перебивал одного из своих соперников – Сергея Бабурина. Тогда телеведущая, также решившая попробовать силы в борьбе за должность российского лидера, сделала ему замечание.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Фев 1, 2018 в 7:06 PST

Все закончилось перепалкой. В какой-то момент Ксения Собчак плеснула в лицо Владимиру Жириновскому водой. Однако это не успокоило опытного политика, а только вызвало новый поток брани.

"Это эфир. Я не автор программы и не имею права ее трогать. Это все в рамках совместных агитационных мероприятий, как это называет ЦИК. Это уже вышло на Дальний Восток и пойдет по стране. Максимум, что мы можем, – это "запикать" мат", – рассказал о произошедшем ведущий Владимир Соловьев. "Я не имею права оценивать. Это передачи кандидатов и время кандидатов", – добавил он.