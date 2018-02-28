Возбужденный мужчина за шкирку вышвырнул Бузову из храма

Молодой певице запретили петь в намоленном месте. Она очень обижена.

Беды ничто не предвещало. Еще в начале года поющая ведущая "Дома-2" Ольга Бузова обнародовала план гастролей: сольные концерты и спектакли она должна была дать от Москвы до самых до окраин. В основном, конечно, планировала выступать в клубах и дворцах культуры. А в Саратове замахнулась – ни больше ни меньше! – на театр оперы и балета. По всему городу пестрели афиши: мол, 5 апреля дива даст большой сольной концерт "Под звуки поцелуев" на главной сцене города. Билеты по цене от 1800 до 5000 рублей улетали как горячие пирожки.

Но интеллигенция города возмутилась. "Как это так? Почему какая-то профурсетка из "Дома-2" будет открывать рот под фонограмму и оголять свои филейные части тела в храме высокого искусства?" – кричали ревнители морали.

В преддверии президентских выборов они были услышаны. Член Общественной палаты региона Михаил Волков страшно возбудился от грядущего концерта Бузовой. Он, как говорят, рвал и метал. И принял меры – концерт отменили.

"Ольга Бузова не будет выступать в театре оперы и балета. Много было негативных отзывов, и они были услышаны. Это говорит о том, что гражданское общество развивается. Массовая культура не должна идти в массы через унижение настоящей культуры. Есть места, где Бузова может растить свое эго и умножать фолловеров. Все ДК на окраинах будут рады. Большинство чиновников согласилось с этой позицией. Всем спасибо за активность", – написал Волков на странице в социальной сети, выложив перечеркнутый красным крестом портрет Бузовой.

Он гордится, что практически за шкирку вышвырнул молодую артистку с намоленной сцены храма искусства. А всем уже купившим билеты на концерт Ольги Бузовой организаторы обещают вернуть деньги. Певице же в качестве альтернативного варианта предложили выбрать любой из ДК, расположенных на окраине города. Но Бузову, как хрупкую женщину, такое хамство обидело. Без Саратова она вполне обойдется. А вот как быть его жителям, которые остались без "Мало половин" и "Больше не больно", – большой вопрос.