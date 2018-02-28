Скандал на "Доме-2": Яббаров оправдался за петтинг с беременной Рапунцель
Беременная Ольга Рапунцель рискует стать самым скандальным участником шоу "Дом-2". Девушка успела расстаться и вновь сойтись со своим мужем Дмитрием Дмитриенко, выслушать обвинения в том. что она носит накладной живот, уличить своего супруга в неверности и сама попасться на близости с другим мужчиной.
Проверка на полиграфе показала, что между Ольгой Рапунцель и другим участником телестройки – Ильей Яббаровым – была интимная связь. Сам он поспешил расставить все точки над "i" в этом щекотливом вопросе. "На детекторе мне задали вопрос о том, спал ли я с Ольгой Рапунцель. И полиграф показал, что моя эмоция от этого зашкаливала очень сильно. Мне сказали признаться, потому что реакция была слишком серьезная. Объясняю еще раз: с Ольгой Рапунцель мы не спали, у нас был только петтинг", – цитирует портал Dom2.Life ловеласа.
В свое оправдание он добавил, что все это произошло в тот момент, когда Ольга Рапунцель рассталась со своим мужем Дмитрием Дмитриенко и вернулась на проект. И, несмотря на это открывающее самые широкие возможности для интимной близости обстоятельство, Илья Яббаров настаивает, что непосредственно секса у них не было.
Отметим, славу ловеласа Илья Яббаров заработал на телепроекте не случайно. Молодой человек намерен добиться расположения младшей сестры своей недавней возлюбленной – Алены Рапунцель. Впрочем. сделать это ему будет не так просто.
Дело даже не в оставшейся в прошлом близости с Ольгой. На одной из вечеринок на "Доме-2" Илья Яббаров целовался с Катей Кауфман, а после – переспал с Ольгой Жариковой. Это, однако, не стало поводом для него объявить себя парой с девушкой, которая уже давно пытается добиться расположения молодого человека. Получив твердый отказ от Алены Рапунцель Илья Яббаров заселился с Катей Кауфман. Правда прерывать своего общения с Ольгой Жариковой из-за этого обстоятельства он не стал.
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