Бузова покинула Россию после скандального концерта

Едва отыграв в Москве свой первый большой концерт в 2018 году и представив поклонникам новый хит, Ольга Бузова покинула Россию. Певица отправилась удивлять своими талантами публику в Германии.

Ольга Бузова регулярно собирает на концертах полные залы в клубах, а ее песни поднимаются на верхние строчки хит-парадов. Несмотря на изначально скептическое отношение старожилов эстрады, певица доказала, что российскую публику она покорить в состоянии. Теперь же она нацелилась на зарубежную аудиторию.

Восходящая звезда российской эстрады отправилась в Германию, где за одну ночь дала по концерту в двух городах. На достигнутом певица, по всей видимости, останавливаться не собирается. "В какие города в Германии мне приехать еще?", – посоветовалась Ольга Бузова со своими подписчиками в Instagram. К сообщению она прикрепила видео своего немецкого выступления. На записи видно, что клуб полностью заполнен и все люди сосредоточили свое внимание только на певице.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 3, 2018 at 10:57 PST

Отметим, в Германию Ольга Бузова уехала сразу после того. как дала первый за 2018 год большой концерт в Москве. Столичная публика настолько тепло приняла певицу, что это даже привело к скандалу. Так, кто-то из поклонников захватил с собой плакат. унижающий бывшего мужа Ольги Бузовой игрока московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова.

Публикация от �� Официальный домовой �� (@kuzkin_durdom2) Фев 2, 2018 at 1:17 PST

"Тарасов – лох. Ольга – бог", – гласил лозунг на импровизированном транспаранте. Выяснилось, что поклонники не просто принесли этот плакат на концерт, но и смогли передать его самой певице. В Сети появилось видео, на котором она стоит на сцене и держит его в руках.