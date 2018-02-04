Малахов подло поступил с отцом Шурыгиной

Отец Дианы Шурыгиной Алексей рассказал о хитрых уловках на которые пошел Андрей Малахов, чтобы вытащить его и его дочь на новые эфиры, а также чтобы придать всей истории большую скандальность. Мужчина, как он сам рассказывает, был введен в заблуждение.

Диана Шурыгина, ставшая знаменитой на всю страну после огласки истории с изнасилованием на вечеринке, продолжает привлекать к себе внимание общественности. Интересуется народ и ее родственниками. Отец девушки Алексей Шурыгин огоошил новостью, что больше не хочет светиться на ток-шоу. Впрочем, после этого он появился в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1".

Мужчина подчеркнул, что решился прервать своеобразное затворничество из-за обещаний Андрея Малахова. "Меня подкупили тем, что сказали – будет реально прямой эфир и я смогу сказать то, что думаю. За день до съемок мы встретились с Андреем Малаховым. Полтора часа разговаривали, записали интервью. Я рассказал ему все, как было сначала до конца, от первого звонка Дианы из этого коттеджа", – цитирует Алексея Шурыгина сайт "Комсомольская правда".

Он добавил, что в личном общении не заметил у Малахова никакого напряжения или пренебрежения. Наоборот, разговор произвел на Алексей Шурыгина положительное впечатление. Однако на конечный результат, созданный ведущим, это не повлияло, пожаловался отец Дианы Шурыгиной. "Я ему предъявил материалы дела, экспертизы. А в итоге ничего из этого не показали! И сам Андрей в студии вел себя так, словно мы с ним никогда не общались", – заметил он.

Более того, он уверяет, что еще один скандал, связанный с именем его дочери, был прямо срежиссирован Андреем Малаховым. Речь идет о решении юной красотки восстановить свою девственность. По словам Алексея Шурыгина, запись была сделана в рамках видеоблога "Шуры-муры", который Малахов снимал вместе с его дочерью.

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina_diana555) Янв 12, 2018 at 4:09 PST

"Диане было предложено сделать рекламу клинике. Она не хотела, но Андрей убедил, что это нужно сделать. Клиника специализируется на пластической хирургии – увеличение груди, восстановление девственности. Вот Диана и стала инструментом этой рекламы", – объяснил Алексей Шурыгин.

"Сейчас он в своих передачах представляет: ой, посмотрите, как она себя ведет. Ну, извини, дорогой, ты это сам снимал, ты это придумывал, ты это режиссировал.Это подло с его стороны", – добавил он.