Больная раком звезда "Дома-2" рассказала о страданиях

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Елена Степунина, которая борется с онкологическим заболеванием, поделилась с подписчиками в Instagram переживаниями. Она рассказала, что каждое свое недомогание относит на счет возвращения болезни.

В конце 2017 года Елена Степунина закончила курс лечения онкологии лучевой терапией. Вскоре ей предстоит пройти обследование, которое покажет, остались ли в организме раковые клетки. Из-за неопределенности, в которой сейчас живет девушка, она очень страдает.

"Я стала очень мнительная. Просто жесть. Каждый чих – сразу "рак-дурак". Лишь работа и повседневная рутина спасает", – цитирует портал Dom2.Life звезду "Дома-2". Она также описала наиболее пугающие ее симптомы – температуру в районе 37-37,1 градуса и кашель. "Я распереживалась, хотя врачи предупреждали о том, что это нормально в течение трех месяцев", – добавила девушка.

Она рассказала, что обследование должно состояться 21 февраля и попросила поддержки у своих подписчиков в Instagram. Комментаторы поддержали Елену Степунину. Среди них нашлись даже те, кому довелось пережить те же испытания. "После лучей (лучевой терапии. – Прим. ред.) я тоже кашляла, там же все обожжено, меня доктор предупреждала, и слабость была. Так что ничего", – заметила одна из подписчиц.

Другие комментаторы заметили, что все люди время от времени чихают, кашляют и испытывают недомогания. Они посоветовали звезде "Дома-2" не терзать себя напрасными переживаниями, а сосредоточиться на выздоровлении. Обследование покажет, что терапия помогла полностью побороть онкологию, верят подписчики.

Отметим, девушка воспитывает годовалого сына. Несмотря на семейные заботы и свою болезнь, она надеется выйти на работу. Для этого Елене Степуниной необходимо получить разрешение своего лечащего врача.

Как писали Dni.Ru, у звезды реалити-шоу "Дом-2" неоперабельная крупноклеточная лимфома четвертой степени. Она расположена между легкими и сердцем. Об онкологическом заболевании стало известно случайно – Степунину увезли в больницу с подозрением на инфаркт миокарда, однако обследование выявило рак.

