Огромный живот Исинбаевой ошеломил народ

Прославленная спортсменка Елена Исинбаева скоро родит второго ребенка. Легкоатлетка показала внушительный живот, который буквально ошеломил общественность.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елена Исинбаева опубликовала свежую фотографию. Спортсменка позирует в простой белой футболке, облегающей большой живот, на фоне спортивных снарядов.

По всей видимости, Елена, несмотря на внушительный срок, не бросает заниматься физическими нагрузками. "Чем ближе рождение ребенка, тем чаще мне хочется ходить в зал. Такой вот эффект "гнездования" у меня 🙈" – написала Исинбаева.

Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на пост спортсменки. В частности, их внимание привлек именно живот Елены. "Вот это живот! Леночка, крепкого Вам здоровья и сил!", "Ого! Неужели двойня??!!! Было бы здорово!", "СПОРТСМЕН БУДЕТ – ОДНОЗНАЧНО!!! УДАЧИ ВАМ!!!!👍👍👍👍✊✊✊✊🌹🌹🌹🌹🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆", "Какой животик большой... У меня с двойней такой был. Может, и у Вас двое?", "Большой живот. Богатырь! Елена, удачного Вам разрешения!" – высказались комментаторы.

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Фев 4, 2018 at 11:45 PST

Разговоры о том, что Елена Исинбаева находится в интересном положении, велись давно. Спортсменка подробности своей личной жизни не раскрывала, а фигуру прятала за свободного покроя нарядами. Лишь осенью Елена призналась, что ждет второго ребенка.

Напомним, Исинбаева воспитывает четырехлетнюю дочь Еву. В июне 2017 года наследница звезды легкой атлетики приняла участие в забеге на небольшой дистанции. Девочка восхитила присутствующих волей к победе и упорством.