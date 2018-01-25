Исинбаева попросила Россию проглотить унижения от МОК

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева прокомментировала недопуск ряда российских спортсменов к Играм-2018 в Пхенчхане. Соответствующую запись она сделала на своей странице в Facebook.

Елена обратилась к спортсменам, тренерам и болельщикам, попросив их не паниковать из-за сложившейся ситуации. По ее мнению, ничего нового не произошло.

Исинбаева призвала смириться с условиями Международного олимпийского комитета (МОК). "Отстранение ведущих спортсменов России от участия в Играх, конечно, шокирует… Но поскольку официальных объяснений со стороны МОК пока нет, и списки, которые мы получили, – только предварительное решение независимой комиссии МОК, а не самого комитета, нам остается только принимать те санкции, условия и критерии для участия наших атлетов в Олимпиаде, которые выдвинуты МОК на сегодняшний день", – написала Исинбаева.

"Все, что нам остается – принять их, следовать им или цивилизовано защищаться в судах. Давайте, взявшись за руки, стиснув зубы, пройдем эти испытания", — добавила спортсменка. При этом олимпийская чемпионка подчеркнула, что вовсе не защищает МОК. "Я просто надеюсь на то, что комитет основывается на подтвержденных фактах, вынося подобные решения… Сейчас главное – не смотреть назад, а идти всем вместе вперед!" – добавила она.

Также Исинбаева призвала поддержать решивших поехать на Игры-2018 россиян. По ее мнению, именно они являются нашей надеждой на разрешение допинговой проблемы.

Высказал свое мнение о решении МОК и депутат Госдумы Николай Валуев. "Мы согласились ехать под нейтральным флагом, а нас вновь пытаются ударить, причем самым больным способом – по нашим олимпийцам, которые уже являются олимпийскими чемпионами и представляют опасность… Они явные фавориты, которые могут завоевать олимпийскую медаль", – цитирует Валуева телеканал "Звезда".

Однако депутат не считает, что бойкот Олимпиады является хорошим решением. "Решение куда-то не ехать – про это могут все забыть, а олимпийский чемпион остается на всю историю. Именно за этими людьми тянутся молодые перспективные будущие чемпионы. Мало кто сегодня вспоминает бойкоты, которые объявили Советскому Союзу на Олимпиаде-80… Все смотрят на тех, кто привез с собой олимпийское золото", – заключил Валуев.

Также Николай Валуев заявил, что Россия не может отказаться от участия в Играх-2018. По его мнению, бойкот может нанести серьезный вред организаторам соревнований.

Как они нас боятся.

Ребята извините,не смогли защитить. — Irina Rodnina (@IRodnina) 5 декабря 2017 г.

Как писали Dni.Ru, МОК отказал 111 российским спортсменам в праве участвовать в Олимпийских играх 2018 года. В частности, на Игры не поедут лыжники Сергей Устюгов и Евгений Дементьев, биатлонисты Антон Шипулин и Дарья Виролайнен, хоккеисты Антон Белов и Сергей Плотников, конькобежцы Виктор Ан и Павел Кулижников, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова.

Напомним, 5 декабря 2017 года МОК отстранил всю российскую сборную от участия в Играх. "Чистым" спортсменам было разрешено участвовать в Олимпиаде на индивидуальной основе под нейтральным флагом. Использование цвета национального флага и исполнение гимна страны категорически запрещены.