Голый Панин после гей-скандала расслабился с Костюшкиным

Артисты ублажили друг друга. Но интима между ними, конечно, не было.

"Три счастливых дня было у меня, было у меня с тобой", – пела гей-икона Алла Пугачева. Вот и одиозный актер Алексей Панин провел наедине с певцом Стасом Костюшкиным столько же времени. "Три дня тусили с Костюшкиным, даже в баню сходили и "Голубую луну" спели, а в прессе ни одной статьи о нашем романе. Как так?! – возмутился Панин. – Неужели в стране появились инвалиды, которым нужна помощь, и больные дети?! Неужели теперь журналисты перестанут писать *** и забивать людям головы?"

От имени журналистов скажем, что про инвалидов и больных детей писать, конечно, можно и нужно, да никто этим, увы, не интересуется и не читает такие новости. Негатива никто не хочет, всем подавай скандальные подробности чужой частной жизни. Кто, с кем, когда, куда – людям важно знать все о публичных персонах.

Панин и Костюшкин то и дело привлекают к себе внимание гей-скандалами. Вот и интересно, как два голых красавца расслаблялись в бане, как ублажали друг друга веничками. К тому же Панин рассказывал, что способен любить и мужчин, и женщин. Во время съемок украинского телешоу "Детектор лжи" актер признался, что у него был секс с мужчиной. Более того, по словам Панина, гомосексуальный опыт очень понравился, и теперь он его регулярно повторяет.

"Наверное, мало кто сможет обвинить меня в немужественности или в том, что я не мужчина. И мужские поступки – это все-таки не всегда секс, кто с кем занимается. Я не ухаживаю за мужчинами, я не встречаюсь с ними, я не хожу на свидания, я не дарю им цветы. Это просто было сексуальное разнообразие, опыт", – пояснил Панин.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Фев 5, 2018 at 1:19 PST

А Костюшкин как-то обмолвился, что якобы у него в юности был гомосексуальный опыт. "И это была самая страшная тайна. Потому что мы с ребятами не знали, что делать, а человек пообещал убить моих друзей, если кому-то расскажу, и я реально испугался… Тогда ведь я практически ушел уже оттуда, из той подворотни. Понимал, что это трусость, что я бросаю друзей, но мне было так страшно!" – признался певец. К "голубой" теме он больше не возвращался – понял, что женские тела приятнее. И сегодня всякие намеки на однополую любовь ему претят.