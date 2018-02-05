Солнцева жестоко наказали после убийства звезды "Дома-2"

Шоумену впаяли серьезный штраф. Ведь он нарушил строгий запрет на молчание.

Чудовищные подробности смерти звезды "Дома-2" Оксаны Аплекаевой шокировали поклонников скандального реалити-шоу. Ведь оказалось, что девушка была не только жестоко убита любовником, которого заразила венерическим заболеванием, но и зверски изнасилована судмедэкспертом Истринского отделения ГБУЗ Московской области. Все произошло в морге Истры, где медик и надругался над покойницей.

Бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев был лично знаком с Оксаной. "Мы все знали Ксюху, общались с ней, и новость о ее смерти тогда, в сентябре 2008 года, стала для всех нас шоком, это были жуткие дни, – признался Рустам в интервью Dni.Ru. – Я помню, как в ту пору руководство проекта запрещало участникам комментировать прессе эту трагедию. Я помню, как меня поймали журналисты с камерами прямо у ворот. Но продюсер дико разозлился, узнав про то, что я нарушил запрет и высказал свое мнение. Мне влепили штраф в 25 тысяч рублей. Это было жестокое наказание".

"Открывшиеся обстоятельства про изнасилование меня просто убили, – продолжает Солнцев. – Ведь получается, что Ксюха была не первой, над телом которой в морге издевался этот извращенец. Ужасно и то, что не нашли убийцу девчонки, которая тусила и была на виду. Сегодня вечером буду обсуждать все это с подписчиками своей страницы в Instagram".

Отметим, что убийца Оксаны Аплекаевой до сих пор не найден. В ходе расследования были проверены записи с видеокамер, данные в записной книжке и компьютере убитой, прошел обыск в ее квартире, были опрошены люди из близкого окружения девушки. Было и трое подозреваемых, но все мужчины сумели доказать свою невиновность.

