Шурыгину поймали на клевете и лжесвидетельстве

От Дианы потребовали прекратить лить грязь ради дешевого пиара. Ее слова возмутили и поразили.

Прежде, бывало, скажешь "Ульяновск", и сердце замирает – это же родина Ильича! Люди более сведущие могли добавить, что оттуда родом историк Николай Карамзин, писатель Иван Гончаров, поэт Николай Языков...

Теперь другие времена. Самой известной уроженкой славного города считается дважды изнасилованная и поведавшая об этом в пяти телеэфирах на федеральном канале Диана Шурыгина. Правда, после тех передач Андрея Малахова в городе девушку заплевали, поэтому она была вынуждена уехать в Москву.

Малую родину Диана поминает недобрым словом. "Это быдло-город, там 60-70% людей – просто отморозки", – в таком унизительном тоне высказывается об Ульяновске нынешняя звезда ток-шоу.

Художник Никас Сафронов – тоже уроженец бывшего Симбирска – возмущен подобными заявлениями. "Я могу с уверенностью сказать, что слова Дианы про быдло-город – клевета и лжесвидетельство по отношению к Ульяновску. Во всех городах планеты каждый день происходит что-то плохое, и судить о стране, регионе или городе по этому – большая необъективность", – заявил Никас.

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina_diana555) Янв 12, 2018 в 4:09 PST

"Наверное, ее можно понять: после того что случилось, ей весь мир кажется враждебным. Но нужно иметь чуточку здравого смысла, чтобы не грести всех под одну гребенку, – продолжил Сафронов. – Скорее всего, Диана плохо училась в школе и не обладает объективными реалиями. Мне ее жаль, но это говорит исключительно о личной субъективной обиде".

"Не надо лить грязь на город, который этого не заслуживает. Да еще ради дешевого пиара, чтобы покрасоваться перед камерами", – цитирует адресованную Шурыгиной просьбу художника портал womansstyle.ru.

