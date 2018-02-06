Жена Тарасова поставила под сомнение второе венчание Пугачевой

Третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия высказалась о венчании, обряд которого в конце января они прошли. Девушка заявила, что это таинство совершается раз и на всю жизнь, тем самым поставив под сомнение второе венчание Аллы Пугачевой.

В конце января Дмитрий и Анастасия Тарасовы обвенчались. После таинства супруги отправились на банкет, куда пригласили родственников и самых близких друзей. Венчание футболиста и модели стало полнейшей неожиданностью для их поклонников и журналистов.

В социальных сетях у Анастасии спросили, почему она решилась на такой ответственный шаг. Некоторые пары – к примеру, Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Сергей Жуков и Регина Бурд или Алла Пугачева и Максим Галкин – решаются на таинство лишь спустя годы совместной жизни.

Анастасия, считающая себя верующей девушкой, весьма жестко и категорично высказала мнение. "Если мы сейчас говорим о таинстве венчания в Православной церкви, там не принято венчаться по надуманным людским условиям: прожив десять лет, 20 лет, с тремя попытками на венчание... Это уже новомодные тенденции, никак не связанные с многовековой религией. Никаких трех попыток не существует, только один раз и на всю жизнь. Также существует табу на возраст вступающих в православный брак. И да, церковь уважительно относится к законному браку, но ничего общего они не имеют", – заявила супруга Тарасова.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) Янв 9, 2018 в 6:09 PST

Отметим, что для Аллы Пугачевой обряд венчания с Максимом Галкиным является вторым. Впервые Примадонна обвенчалась с поп-королем Филиппом Киркоровым. Однако Анастасия Тарасова невозмутимо заявила: "Венчаться можно только один раз. Не нужно обесценивать такое таинство. Я уже писала выше – это новомодные тенденции, которые никак не граничат с верой".

В итоге модель заключила: "Да и вообще, странно звучит: "три попытки венчания"... Это же обращение к Богу. "Что Бог сочетал, того человек да не разлучает". Ну ничего, бывает и такое. Важно найти не модного батюшку, а старовера".