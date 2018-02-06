Обработанная семьей дочь вцепилась в волосы Борисовой

Телеблондинка рассказала о семейной драме. Она очень тяжело ее переживает.

Телеведущая Дана Борисова огорчена из-за появившейся в прессе информации, что якобы вынуждена распродавать свои дорогие шубы, дабы элементарно выжить. "Это клевета, – заявила она корреспонденту Dni.Ru. – Я лишь избавляюсь от вещей из своей старой жизни. К тому же у меня сегодня очень хорошие – по полмиллиона – гонорары. Я купила себе новую – за 300 тысяч – шубу. Да и зачем мне старые, если я в основном в куртке хожу".

Впрочем, есть у нее заботы и серьезнее. Пока она проходила курс реабилитации в Таиланде, где боролась с алкогольной и наркотической зависимостями, опека над 10-летней дочерью Полиной перешла к Максиму Аксенову, бывшему супругу Борисовой. По возвращении мать лишили общения с девочкой. И Борисова считает, что дочь против нее настроили – семья отца ее психологически обработала.

"Она меня ни разу за это время мамой не назвала, а говорит просто "эй, ты", – чуть не плачет Борисова. – А при встрече Полина вцепилась мне в голову и вырвала клок волос, потом хотела порвать новую шубу. Бить маму – это же вообще дикость. Кроме того, Полина спустила в унитаз 700 тысяч рублей и пыталась утопить там два мои паспорта, которые я, к счастью, успела выловить и теперь сушу".

По мнению Даны, дочь с ее безумным поведением и неадекватным отношением к матери нуждается в срочной психологической помощи. "Я нашла терапевта, которая работала в социальных приютах и готова за семь сеансов помочь выстроить отношения Полины со мной, но Максим не пускает дочь, считает, что она здорова и в лечебных сеансах не нуждается", – говорит Борисова.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Дек 3, 2016 в 8:20 PST

Сегодня Максим Аксенов хочет вывезти дочь за рубеж на отдых. Но Дана принципиально не дает своего согласия и не подписывает доверенность. "Пусть он позволит отвести Полину к психологу, причем без его присутствия, тогда и я дам разрешение на выезд дочери за рубеж", – заявила телеблондинка.