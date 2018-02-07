Жена Малахова страдает от рака мозга

Композитор Алексей Малахов собирает деньги на лечение жены, у которой рецидив рака мозга. Он благодарен любой сумме ради спасения любимой.

Композитор Алексей Малахов сотрудничал с такими известными артистами, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Анастасия Стоцкая, Николай Басков, Анжелика Агурбаш, и другими. Сейчас музыкант переживает нелегкие времена. У его 35-летней супруги Светланы рак мозга. Диагноз ей поставили еще пять лет назад, однако тогда лечение оказалось настолько успешным, что недуг отступил.

"Пять лет назад моей жене поставили диагноз: "опухоль мозга". Никому не рассказывая, я лечил Свету в Киеве (ей делали кибернож) и затем, когда улучшений не было, я ее повез к врачу в Рим. Вспоминаю, как я под руки вел ее в аэропорту на стойку регистрации и говорил: "Сделай вид, что тебе нормально", а она шла и падала. Там она прошла курс терапии, и болезнь отступила на пять лет", – рассказал Малахов.



Однако в настоящее время недуг снова дал о себе знать. "Сейчас получил от жены эсэмэс, и руки опустились, и из глаз полились слезы. Те, кто меня знают, знают, что я сильный человек и всегда смотрю на ситуацию позитивно, но сейчас не получается совсем. Я не раз помогал другим людям, когда нужна была помощь, и сейчас прошу помощи я. Зная, какие траты предстоят, любые средства будут нам в помощь. Все чеки на лечение я буду сохранять и показывать", – написал на своей официальной страничке в социальной сети Facebook музыкант.

Композитор признался, что ему сложно рассказывать о беде, случившейся в его семье, и просить финансовой помощи, ведь он привык всего добиваться самостоятельно. Однако в этот раз ему понадобилась помощь других людей.

В заключение Алексей Малахов оставил реквизиты банковских карт двух стран – России и Украины и признался, что будет рад любой сумме, которую смогут перевести поклонники и все неравнодушные. Сейчас он старается сделать все, чтобы сохранить жизнь любимой жене. Отметим, что у супругов подрастает дочь Маша.