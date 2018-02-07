Сестра отказалась звать Лопыреву на свадьбу

Сводная сестра Виктории Лопыревой Эмилия Крузе-Орлинова намерена устроить пышное торжество летом за границей. Однако именитую родственницу звать она не намерена.

Эмилия Крузе-Орлинова живет в Мюнхене, она работает стилистом. Ее муж работает администратором в гостинице. "Мое сердце сделало бум-бум. Она как ангел очень красивая", – признался журналистам избранник девушки. Летом 2016 года влюбленные поженились, однако лишь сейчас пара намерена устроить пышное торжество по этому случаю.

"У мужа очень много родственников. Они будут лететь из Германии и Испании, а у меня из России. Я думаю, их было бы еще больше, если бы не было виз и перелетов", – рассказала Крузе-Орлинова.

Зашла речь и об именитой родственнице Виктории Лопыревой. "Я не жду от нее приглашения на свадьбу с Басковым, и ее звать тоже не вижу смысла. Она мне показала тогда, как относится. Мне она больше не интересна", – цитирует сводную сестру Виктории Лопыревой сайт "Комсомольская правда".

Напомним, несколько лет назад Виктория Лопырева попала в скандал. Тогда ее сводной сестре 18-летней Эмилии Крузе-Орлинова диагностировали рак четвертой степени. Однако девушке удалось победить болезнь. Однако в этом ей помогла вовсе не сестра, а совершенно посторонние люди.

Очень многих людей удивил тот факт, что Виктория Лопырева – которая отдыхает на шикарных курортах, а в ее окружении много богатых и знаменитых, осталась в стороне от проблем родственницы. В итоге, модель высказалась в свою защиту.

"Иногда молчание окружающими воспринимается так, будто тебе нечего сказать, а на самом деле бывает просто очень стыдно за людей... Ну что же..." – начала свой рассказ Виктория на своей странице в Instagram. Далее модель рассказала о разводе родителей и о том, как отец создал другую семью, которую Виктория периодически навещала с подарками.

"Я тянулась к отцу, но находиться в его доме долго было не очень приятно – там всегда было грязно и шумно, пообщаться у нас не получалось. Говорю не в осуждение, просто это запомнилось", – поведала Лопырева. По словам модели, ей всю жизнь не хватало отца, но когда она попросила его поговорить с ней, тот якобы пообещал ответить на все ее вопросы в письменном виде по электронной почте. Виктория не смогла этого перенести и перестала с ним общаться.

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018����⚽️ (@lopyrevavika) Фев 3, 2018 в 5:26 PST

Все было тихо до тех пор, пока не появилось интервью Эмилии Крузе-Орлиновой. "Прошло много лет, и два дня назад я увидела интервью своей сводной сестры, рассказавшей о своей болезни, и ее упреки в мой адрес. Я позвонила отцу, чтобы услышать, что это какое-то недоразумение. Лучше бы я этого не делала. Я положила трубку телефона и поняла, что я только что потеряла отца во второй раз. В последний...😢😢😢 Как с этим жить?V #больно", – завершила рассказ расстроенная Виктория.