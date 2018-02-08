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Постаревшая Анджелина Джоли с бутылкой вызвала жалость

Анджелина Джоли. Фото: GLOBAL LOOK press/Dirk Waem
Анджелину Джоли во время прогулки по Лос-Анджелесу сняли папарацци. Снимок, тут же оказавшийся в Сети, шокировал поклонников.
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Актриса появилась на улице в белом длинном балахоне и совершенно без макияжа. При этом, судя по фото, 42-летняя Джоли забыла вымыть волосы.

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Анджелина Джоли актриса, режиссер

В руках знаменитость держала литровую бутылку очень известной и очень вредной газировки. В целом Анджелина выглядела постаревшей и изможденной.

Поклонники предположили, что звезда до сих пор переживает трудный развод. Бросилось в глаза и то, что ранее актриса выходила на публику в присутствии шестерых детей, а сейчас гуляла в полном одиночестве. 

"Боже, Анджелина, ты выглядишь жалко", "Я люблю халаты и думаю, что она очень хорошо их носит. В любом случае, я надеюсь, ей понравился ее день. Я всегда желаю этого для Энджи", "Кола? Джоли топит свою печаль в коле?" – написали под снимком актрисы в Instagram поклонники. 

Напомним, Джоли и Питт заявили о разводе в сентябре 2016 года. Инициатором стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом.

Автор: Алёна Нестерова8 февраля 2018, 19:04
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