Постаревшая Анджелина Джоли с бутылкой вызвала жалость
Актриса появилась на улице в белом длинном балахоне и совершенно без макияжа. При этом, судя по фото, 42-летняя Джоли забыла вымыть волосы.
В руках знаменитость держала литровую бутылку очень известной и очень вредной газировки. В целом Анджелина выглядела постаревшей и изможденной.
Поклонники предположили, что звезда до сих пор переживает трудный развод. Бросилось в глаза и то, что ранее актриса выходила на публику в присутствии шестерых детей, а сейчас гуляла в полном одиночестве.
"Боже, Анджелина, ты выглядишь жалко", "Я люблю халаты и думаю, что она очень хорошо их носит. В любом случае, я надеюсь, ей понравился ее день. Я всегда желаю этого для Энджи", "Кола? Джоли топит свою печаль в коле?" – написали под снимком актрисы в Instagram поклонники.
Напомним, Джоли и Питт заявили о разводе в сентябре 2016 года. Инициатором стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом.
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