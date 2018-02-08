Крик души одинокого Лазарева

Сергей Лазарев рассказал о своих доходах. Певец признался, что не считает себя богачом.

По словам музыканта, большая часть денег, которые он зарабатывает на концертах, уходит на содержание родных и обеспечение деятельности своей команды: покупку оборудования, организацию гастролей и переездов.

"У меня большая семья, у меня большой коллектив, который я кормлю. И я сам себе руководитель, сам себе продюсер, сам себе спонсор и все остальное. У меня нет никого, кто бы меня финансировал. У меня нет никого, кто, там, меня продюсировал. Я очень долго к этому шел. Я хотел, чтобы это был большой коллектив, свой коллектив, чтобы везде было свое оборудование, чтобы это был трейлер", – приводит слова Лазарева сайт teleprogramma.pro.

Сергей признается, что исполнение желаний влетает ему в копеечку: "Но это все колоссальные затраты. Это бесконечные траты, это вложения, очень серьезные, для того, чтобы, в общем-то, и отбить в том числе, нужно большое количество концертов. Потому что мне говорят: "Вот, так много концертов, – наверное, миллионер". Большая часть идет на покрытие расходов".

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Фев 8, 2018 в 3:54 PST

Лазарев рассказал, что люди зачастую не понимают, что ему самому достается совсем немного денег. Однако, Сергей сейчас находится на полном самообеспечении и не зависит от менеджеров, концертных директоров и прокатчиков музыкального и светового оборудования. По словам Лазарева – это была его мечта, к которой он шел всю свою карьеру. "Хочешь вот этого всего яркого, красочного шоу? Ну, ты должен понять, что ты должен за это платить. И, в общем-то, это не каждый может себе позволить. И я себе смог позволить только последние пять лет, когда и уровень известности, уровень востребованности, популярности возрос. Я об этом всегда мечтал, и сейчас это получил", – не без гордости говорит Лазарев.