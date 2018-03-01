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Пугачева похвалила Собчак за душ для Жириновского

Владимир Жириновский, Ксения Собчак и Алла Пугачева. Фото: Dni.Ru
Алле Пугачевой понравилось, как вела себя Ксения Собчак во время дебатов с Владимиром Жириновским. Телеведущую поддержали и коллеги по "Дому-2". 

Продолжение: У Грудинина случился срыв на дебатах в прямом эфире
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Судя по комментариям Аллы Пугачевой, певица довольна выступлением кандидата в президенты Ксении Собчак на теледебатах. "Сумела раскрыть его. Молодец. Держись, Ксюша!" – написала она в комментарии к записи в Instagram ведущей.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

У Примадонны с Владимиром Жириновским свои счеты. В 2012 году певица выступала доверенным лицом Михаила Прохорова. Лидер ЛДПР встретился с ней во время теледебатов и использовал весь свой богатый словарный запас.

А с Ксенией Владимир Вольфович схватился накануне в студии канала "Россия 1". Либерал-демократ перебил кандидата в президенты от "Российского общенародного союза" Сергея Бабурина, после чего телеведущая призвала его к спокойствию. Тут Жириновский сразу вспомнил об участии Собчак в реалити-шоу "Дом-2" и заявил, что "там – разврат". Собчак ответила, что участники телестройки ведут себя приличнее парламентария.

Нынешнюю ведущую проекта "Дом-2" инцидент не оставил равнодушной. Ксения Бородина опубликовала эмоциональный пост в своем Instagram. 

"Дебаты во время выборов между кандидатами в президенты должны быть. И тем более должны быть эмоциальными. Как иначе отстоять свою точку зрения, убедить соперника в правильности своей позиции. Но мне кажется, как бы ты не был не согласен с убеждениями другого человека, оскорблять его непозволительно. А особенно, оскорблять женщину (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – уверена Бородина.

Она подчеркнула, что в этой ситуации поддерживает Собчак. И предупредила мужчин в лице Жириновского, что женщины могут быть очень сильными и стойкими.

Дебаты во время выборов между кандидатами в президенты должны быть. И тем более должны быть эмоциальными. Как иначе отстоять свою точку зрения, убедить соперника в правильности своей позиции. Но мне кажется, как бы ты не был не согласен с убеждениями другого человека, оскорблять его непозволительно. А особенно, оскорблять женщину! Можно много говорить о равных правах в современном мире, но на мой взгляд, если ты мужчина - твой долг быть как минимум воспитанным и отвечать за свои слова. Меня эта ситуация крайне возмущает, как такое до сих пор возможно, да еще и на уровне "кандидата в президенты". В этой ситуации я, конечно же, поддерживаю другую сторону конфликта. И вообще, женщины могут быть очень сильными и стойкими. Вы даже не представляете насколько �� #женщинывместе @xenia_sobchak

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

Бывший участник "Дома-2" Степан Меньщиков рассказал, что Ксения Собчак могла обматерить кого-нибудь из персонала телестройки, но до рукоприкладства не доходило. При этом с участниками она так себя не вела. "Ей по статусу не положено. Она же была ведущая, а ведущей с участниками неправильно себя так вести", – сказал Меньщиков.

А другая бывшая участница реалити-шоу Екатерина Колисниченко предположила, что конфликт ведущая спровоцировала намеренно, чтобы создать инфоповод. Девушка призналась, что никогда не общалась близко с Собчак, но та всегда вызывала приятные эмоции.

Такой же точки зрения придерживается политтехнолог Алексей Макаркин. Он назвал Собчак талантливой ученицей, которая перенимает навыки учителя – Жириновского. По его мнению, Ксения Анатольевна к таким методам привыкла благодаря работе на телевидении – ей надо привлекать зрителей, создавать скандал, интригу, повышать рейтинг. И теперь она этот опыт, заимствованный у тогда еще молодого Жириновского, обратила против него самого, приводит слова политтехнолога телеканал "360".

Выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. На президентский пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко"). 

Автор: Андрей Евлампиев1 марта 2018, 08:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чем удивляла Собчак

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