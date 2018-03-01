Орлова в ухудшившемся состоянии продержалась четыре дня

Популярная певица и телеведущая Ольга Орлова дала откровенное интервью. Артистка призналась, что ради эксперимента начала голодать, однако это привело к неудовлетворительным результатам – состояние ухудшилось.

Ольга Орлова призналась, что решилась на голодание ради быстрого похудения. Однако ни к чему хорошему этот эксперимент не привел. "Я смогла продержаться всего четыре дня. У меня начались мигрени, ухудшилось настроение, кончились силы, а самое ужасное – не уходило ни грамма", – посетовала певица.

Тогда ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" попробовала другую тактику. Она решила научиться правильно питаться. Орлова отказалась от жареного, жирного, сладкого, консервированного. А еще перестала есть колбасные изделия, поскольку в них много холестерина.

"Газированные напитки тоже неполезны, но время от времени я их пью, если очень хочется. Ем мало, но часто и разнообразно, чтобы в меню были и белки, и жиры, и углеводы", – сообщила Ольга.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Янв 2, 2018 в 4:56 PST

Орлова рассказала о примерном меню на день: "Завтрак у меня стандартный – либо яйца в любом виде, либо творог, либо сырники. На обед – рыба или мясо с овощами. Ужин у меня обычно за четыре часа до сна, очень легкий – разными способами приготовленные овощи. Утром натощак обязательно пью несколько стаканов воды, а за день стараюсь выпить три-четыре литра".

Немаловажную роль в достижении идеальной фигуры играет спорт. "Я стараюсь поддерживать форму. Несколько лет назад открыла для себя тренировки по EMS-технологии – это когда на мышцы воздействуют слабыми электрическими импульсами. 30 минут выполняешь обычные упражнения, без всяких дополнительных спортивных снарядов. Но эффект от занятия – как если бы четыре часа занималась на тренажерах. Прорабатываются все мышцы, оформляется рельеф тела..." – цитируют Ольгу "7 Дней".