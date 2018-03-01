Борющаяся с ВИЧ Брежнева сделала важное заявление

Вера Брежнева, являющаяся послом доброй воли ЮНЭЙДС, выразила слова поддержки детям и подросткам, страдающим ВИЧ. Популярная певица обратилась к общественности с просьбой изменить отношение к такой молодежи.

Сегодня, 1 марта, отмечается международный день "Ноль дискриминации". Накануне в одной из популярных социальных сетей прошла трансляция #тыНЕодинок, организованная ЮНЭЙДС. Послом фонда является популярная исполнительница Вера Брежнева. Однако не только она приняла участие в мероприятии.

Также отметились актеры Ирина Старшенбаум, Иван Чуйков и другие. В студию были приглашены съемочная группа и актеры нового интерактивного сериала "Все сложно", где главная героиня живет с ВИЧ-инфекцией. В прямом эфире артисты обсуждали, как бороться с предрассудками и преодолевать травлю, с которой может столкнуться любой подросток, причем независимо от ВИЧ-статуса.

Публикация от Vera Brezhneva �� (@ververa) Фев 18, 2018 в 12:17 PST

"Эти ребята – замечательные, сильные, открытые. Я уверена, у них все получится. Наверное, с нами что-то не так, если они все еще вынуждены скрывать свой диагноз. Измениться должны мы с вами, если мы хотим жить в обществе, в котором уважают права, достоинство и жизнь другого человека. Каждый человек, живущий с ВИЧ, должен чувствовать нашу поддержку #тыНЕодинок!" – цитирует заявление перед онлайн-чатом Веры Брежневой сайт "Комсомольская правда".

Напомним, певица уже несколько лет является послом доброй воли ЮНЭЙДС – программы ООН по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа. "Моя задача очень непростая – вытащить тему о ВИЧ на поверхность, собственно, то, о чем молчали долгое время, – в недавнем интервью сказала Вера. – За два года, когда я ездила, старалась говорить в максимальном количестве эфиров, журналов, аудиторий. Мне очень хочется, чтобы и те дети, которые у меня рождались бы в будущем, рождались в здоровой стране".