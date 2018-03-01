Обнаженная чаровница Цымбалюк-Романовская похвасталась постельным фото

Нимфа, наяда, царица – дай ей хоть сотню определений, опиши хоть тысячами эпитетов, и все будет мало. О ней снимают передачи, ей целуют руки, с нее пишут портреты, ею вдохновляются поэты – украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская сегодня в фаворе.

Лучшие художники и фотографы стремятся поскорее запечатлеть не всем очевидную красоту бывшей жены известного актера: если она окажется на лесоповале, под ватником и косынкой не рассмотришь природных форм и светящейся здоровьем кожи. Ангелоподобная внешность пианистки так и манит. Даже тонкий ценитель женской красоты Армен Джигарханян в свое время не устоял. "83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" – признавался артист.



Вот и фотохудожник Елена Мартынюк навела объектив на Виталину Цымбалюк-Романовскую и устроила ей сказочную фотосессию. Одним из кадров экс-супруга Джигарханяна похвасталась на своей странице в социальной сети Facebook. Смекалистая киевлянка лежит на широкой постели обнаженной, лишь тонкий газовый шарфик чуть прикрывает алчущее мужской любви тело. Жаль, что бывший муж оказался подлецом – на всю страну кричит: "Воровка! Наказать воровку!" Хотя доказать, что у него что-то украдено, не может, иначе давно бы уже был в суде с документами и фактами.

А вот у Цымбалюк-Романовской все схвачено и комар носа не подточит, поэтому она не суетится, не кричит, а спокойно листает в кровати ноты Бетховена. И в этом есть символизм. Манера композитора держаться с покровителями была почти неслыханной для того времени. Гордый и независимый, он никому не прощал попыток унизить свое достоинство. Так же и Виталина. Ее гениальность нам еще предстоит оценить.