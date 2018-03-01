Джоли спасают после новости о воссоединении Питта и Энистон
Информация о том, что после развода Дженнифер Энистон намерена возобновить отношения с Брэдом Питтом, всерьез расшатала нервную систему истеричной Анджелины Джоли. В западных СМИ муссируются слухи о том, что голливудская дива обратилась к личному психотерапевту. Дескать, Энджи не может справиться с переживаниями.
"Анджелина абсолютно убита известием, что Брэд и Джен могут быть снова вместе. Она никогда не думала, что это случится. Анджелина поняла, что больше не может справляться сама и проходит лечение от нервного срыва у личного психотерапевта", – цитирует человека из близкого окружения голливудской тощей красотки The National Enquirer.
Отметим, что работа над эмоциональным состоянием Джоли протекает вполне успешно. Появляющаяся в свете Анджелина демонстрирует завидное самообладание. А еще артистка сияет широкой улыбкой и старательно позирует на камеры.
Между тем развод Дженнифер Энистон и Джастина Теру обрастает новыми подробностями. Говорят, брак голливудских звезд разрушился из-за интимных записок Брэда Питта. Якобы актер присылал Дженнифер сообщения, когда та состояла в браке с Джастином.
Записки носили нежный характер. Их содержимое представляло собой одну фразу – например, "Ты прекрасно сегодня выглядишь" или "Я уже соскучился". Энистон хранила послания бывшего мужа дома, и однажды Теру их обнаружил.
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