Джоли спасают после новости о воссоединении Питта и Энистон

В близком окружении утверждают, что Анджелина Джоли обратилась за помощью к психотерапевту. Говорят, актриса не смогла самостоятельно справиться с эмоциями, узнав, что Брэд Питт вернулся к Дженнифер Энистон.

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