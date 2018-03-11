Звезда "Дома-2" сделала резкий выпад в сторону Бородиной

Бывшая участница шоу "Дом-2" Катя Жужа сделала в Instagram любопытную публикацию Пользователи уверены, что таким образом она решила подколоть ведущую Ксению Бородину.

Все началось с фотографии, которую артистка выложила на совей странице в социальной сети. Бородина показала подарки, которые ей преподнесли в день рождения. На снимке – фирменные пакеты магазинов Gucci и Cartier.

Затем любопытная публикация появилась на странице Жужи. "У меня тут назрел вопрос: бабы, когда им дарят либо они сами себе покупают сумку Chanel или кроссовки Louis Vuitton, обязательно должны снять это в "сторис". Чтобы показать, что лежит в этой коробке, нужно обязательно снять в "сторис", как вы отрываете ленточки, открываете коробку, открываете пакет и вот она сумка!" – написала она.

Звезда "Дома-2" не понимает, почему же тогда не начать фотографировать пакеты других, мене известных фирм. "Но если у вас носки Gucci, то вы обязательно снимите это в "сторис". Хочется пожелать только мужчину, который будет чаще дарить вам такие дорогие подарки, чтобы у вас не было времени снять пакет и процесс его открывания", – отметила Жужа.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Мар 7, 2018 в 11:37 PST

Позже она выложила снимок с пакетами из бутиков класса "люкс". "Надо не забыть процесс открывания пакетиков поснимать для сторис", – пошутила звезда.

Многие пользователи сразу поняли, что эти комментарии – резкий выпад в сторону Бородиной. Ведущая "Дома-2" пока на это никак не отреагировала.