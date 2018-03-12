Цымбалюк-Романовская устроила переполох в Большом

Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Род Стюарт, Светлана Захарова, Хосе Каррерас и другие мировые суперзвезды стали гостями и лауреатами первой профессиональной музыкальной премии Bravo, которую вручали в Большом театре. Разумеется, столь громкое событие не могла пропустить Виталина Цымбалюк-Романовская. Это прежде она была в тени мужа, а теперь – светская леди. Корреспондент Dni.Ru оказался рядом с 39-летней украинской пианисткой.



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