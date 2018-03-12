Неожиданное возвращение Андреевой на Первый объяснили скандалом

Екатерину Андрееву вернули в глобальный эфир – любимица зрителей три дня подряд вела программу "Время" для Москвы и для всей страны. Новые перестановки в эфире Первого канала связали со скандалом вокруг Кирилла Клейменова: что-то не то сказал в одной из последних программ.

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