Победительница "Битвы экстрасенсов" родила сына

Участница одного из сезонов телешоу "Битва экстрасенсов" теперь дважды мама. Звезда и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо.

7 марта в одной из клиник Санкт-Петербурга экстрасенс Виктория Райдос произвела на свет миленького мальчика весом 3870 граммов и 53 сантиметра ростом. Счастливую маму уже выписали домой. Виктория осталась довольна качеством медицинской помощи и квалификацией российских врачей. Звезда призналась, что, несмотря на моду рожать за рубежом, она предпочитает отечественную медицину. Также экстрасенс отметила, что долгие перелеты на больших сроках беременности небезопасны, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Это второй ребенок 35-летней Виктории и ее мужа Василия: у супругов есть дочь Варя, которой четыре с половиной года. Варвара – очень подвижная и любознательная девочка. Родители записали ее в секцию художественной гимнастики и на развивающие курсы для детей. Райдос любит брать дочку с собой в поездки и на съемки, но иногда с ребенком остаются сидеть бабушка или отец.

Экстрасенс рассказывала журналистам, что очень счастлива в браке. Она чувствует постоянную помощь и поддержку мужа и ощущает себя как за каменной стеной. "Супруг принимает основные решения. Когда я дома, то делаю все женские дела: готовлю, убираю, стираю. Мы вместе принимаем решения относительно воспитания Вари, но в нашей семье заведено так, что папа авторитетнее мамы. То есть, если папа не разрешил что-то, то дальше спрашивать не у кого", – поделилась ясновидящая.



Публикация от Виктория Райдос (@viktoriaraidos) Янв 20, 2018 в 4:40 PST

Райдос не планирует засиживаться в декретном отпуске. Несмотря на тяготы материнства, уже в конце мая она собирается встретиться с поклонниками на недельном семинаре в Турции.