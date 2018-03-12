Кто "подставил" матерщинника Михаила Ефремова

Эксклюзив Интервью Цымбалюк-Романовская устроила переполох в Большом Размеры Нетребко озадачили ее мужа Дом-2

Выбор читателей

Борющаяся с ВИЧ Брежнева сделала важное заявление
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
Праздник дизайнера Зайцева обернулся скандалом
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов
Коварный план Джигарханяна провалился
партнеры
Понедельник 12 марта
Лента новостей
18:10
В Петербурге трамвай "Чижик" угодил в ДТП
17:28
Российский футболист убил себя рядом с домом невесты
17:19
Путину доложили о смерти Табакова
17:18
Госдума укрепит связи с региональными парламентами
16:58
Названо лучшее успокоительное для студентов
16:56
Микаил Шишханов передал нефинансовые активы в Рост банк
16:54
Астрономы обнаружили пригодную для жизни планету
16:29
Чем Путин отплатил Меркель за немецкое пиво
16:28
Каким запомнился Олег Табаков
16:27
Украина бьется в припадке из-за победы "Газпрома"
16:21
Зачем Запад ввел санкции против России
16:11
Умер известный модельер Юбер де Живанши
16:07
На Эльбрусе лыжник сорвался в ущелье
15:54
При пожаре на севере Москвы погиб человек
15:54
Сочувствию нашли неожиданное объяснение
15:32
В Москве любопытного мальчика ударило молнией
15:24
"Золотая Орда" захватывает Первый канал
15:15
"Несущий пургу" Песков оценил жесткий нагоняй от Путина
14:48
Как после трагедии живут родители Дмитрия Хворостовского
14:46
РПЦ сожалеет о скандале вокруг Благодатного огня
14:45
В Подмосковье насмерть разбился парашютист
14:44
Германия шокировала секс-инструкцией для мигрантов
14:38
В Сети бушует новый бессмертный вирус
14:21
Жуткие фото и видео с места крушения пассажирского самолета
14:06
Россиянин раздавил на парковке машину супруги после скандала
14:02
Оставшийся без сына Галкин: Меня не надо успокаивать
13:59
Звезде сериала "Ольга" устроили травлю
13:59
Взбешенный футболист оплевал 14-летнюю девочку (видео)
13:54
Выигравшая полмиллиарда в "Русское лото" пенсионерка шокировала своим поступком
13:42
Размеры Нетребко озадачили мужа
13:38
Ученые признали стресс и депрессию заразными
13:26
Россияне отказываются отдыхать в Крыму
13:24
В Москве пенсионерка пообещала взорвать дом
13:12
Хромая Бузова выставила напоказ свое интимное место
13:12
Гобозов из "Дома-2" принес лосихе свою морковку
13:08
Любовник задушил сестру невесты во время грубого секса
13:06
Крымчане щелкнули по носу зазнавшихся украинцев
12:59
Пьяные дамы разделись на сцене клуба ради пластики губ (видео)
12:56
Пилот оставил пристегнутых пассажиров в тонущем вертолете
12:53
Известный певец убил любовницу чесноком
12:34
Беременная Зейналова вышла в свет
12:33
В Катманду разбился пассажирский самолет
12:28
Беременная Лобода отказалась знакомить любовника с родителями
12:27
Названы турнаправления с самыми дешевыми 5-звездочными отелями
12:27
Новый участок салатовой ветки метро готовят к открытию
12:22
Евросоюз продлил санкции против России
12:18
Понаровская прилюдно миловалась с грязным мужиком
12:15
Найдено эффективное средство для сохранения молодости и здоровья
12:09
Платформу "Новохохловская" откроют в сентябре 2018 года
12:08
Невеста погибла в авиакатастрофе по дороге с девичника (видео)
11:54
Как Москва готовится к чемпионату мира по футболу
11:36
Потом и кровью: Самойловой прочат большие проблемы на "Евровидении"
11:36
Медики заявили о начале глобальной эпидемии "болезни икс"
11:19
Красная Цымбалюк-Романовская устроила переполох в Большом
11:19
В Хабаровске лицо Путина выложили из машин (видео)
10:59
Российский миллионер с пистолетом прервал футбольный матч
10:59
Пригожин раскрыл свои сложные отношения с Пугачевой
10:45
Москвичам пообещали ледяной дождь и аномальный холод
10:39
Ученые нашли новую опасность смартфонов
10:38
Российская спортсменка потеряла память и впала в кому
10:35
Массовый погром со стрельбой в ночном клубе в Башкирии попал на видео
09:58
Создано продлевающее жизнь средство
09:51
Голая жена депутата позвала россиян на выборы
09:45
Юрий Лоза высказался о страшном горе в семье
09:44
Британский комик умер через два дня после свадьбы
09:33
Пожилая россиянка едва не погибла в первый день отдыха в Таиланде
09:21
Победительница "Битвы экстрасенсов" родила сына
09:18
Священник раскрыл главную тайну Благодатного огня
09:17
Под Москвой буйный лихач разбил десять машин и покалечил полицейского
09:05
В Сургуте в мусорном баке нашли труп младенца
08:57
Пожар в центре Тюмени попал на видео
08:42
Неожиданное возвращение Андреевой на Первый объяснили скандалом
08:39
Россияне стали массово умирать от неизвестных болезней
08:31
От удара молнии в церковь погибли 16 человек
08:28
Народ взбудоражен новой песней Самойловой для "Евровидения"
08:14
Жириновский выставил Собчак пустым местом
08:00
Астрологический прогноз с 12 по 18 марта
07:50
Под Москвой в собственном доме заживо сгорела пожилая пара
18:14
Российские добровольцы снова выручили армию Асада
17:54
В Подмосковье ребенок получил жуткую травму во время катания с горки
17:42
Под Саратовом сотрудники ФСБ предотвратили теракт (видео)
17:24
Хитрую Собчак втоптали в грязь из-за шизофрении с Крымом
16:56
В аварии на западе Москвы пострадали двое детей
16:35
Провалившейся Медведевой предрекли новые неудачи
16:19
Первый канал распекли за Диснейленд для детей Киркорова
16:18
Собянин: Путин стал более естественным и открытым
15:51
Шутка Путина удивила журналиста
15:41
В Москве известному актеру стало плохо во время съемок
14:57
В семье тяжелобольного Гаркалина произошла трагедия
14:32
Звезда "Дома-2" сделала резкий выпад в сторону Бородиной
14:03
На северо-востоке Москвы случилось массовое ДТП
13:47
Как 13-летняя фигуристка Трусова покорила мир
13:23
Озверевшие фанаты прижали Бузову к стенке
12:54
Под Москвой бездомные собаки растерзали мужчину
12:39
Шикарный ремонт для Киркорова от Первого канала взбесил россиян
12:03
Жене грубияна Ефремова поставили страшный диагноз после скандала
11:40
Чадов и Дитковските держат развод в тайне от сына
11:15
В Подмосковье у пенсионерки украли украшения на 400 тысяч
10:58
Рождение дочери сказалось на здоровье престарелого Виторгана
10:37
Ширвиндт назвал настоящую причину смерти Гурченко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Красная Цымбалюк-Романовская устроила переполох в Большом
Умер Олег Табаков
Жене грубияна Ефремова поставили страшный диагноз после скандала
Хитрую Собчак втоптали в грязь из-за шизофрении с Крымом
Шикарный ремонт для Киркорова от Первого канала взбесил россиян
В семье тяжелобольного Гаркалина произошла трагедия
Шоу-бизнес

Кто "подставил" матерщинника Михаила Ефремова

Михаил Ефремов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Шумиха вокруг действий Михаила Ефремова в спектакле в Самаре не утихает. В скандале разбираются профессионалы и любители, их выводы оказываются неожиданными.
прочитано 9294 раза

Все началось с того, что в Самаре состоялся спектакль "Не становись чужим". По мнению зрителей, Михаила Ефремова, исполнившего главную роль, было плохо слышно, он путал слова и матерился, общаясь с залом. Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов назвал актера грубияном. На это Ефремов ответил, что зрители просто не поняли сложную драматургию пьесы.

ПО ТЕМЕ

Жене грубияна Ефремова поставили страшный диагноз после скандала

Волчек потеряла дар речи после скандальной выходки Ефремова

 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Журналисты провели собственное расследование, чтобы выяснить, почему разразился скандал. Начали со здания, где проходил спектакль. Постановка состоялась в Самарском театре оперы и балета, где с акустикой проблем быть не должно. Тем не менее зрители, многие из которых заплатили за билет до семи тысяч рублей, начали возмущаться и просить говорить громче.

Разумеется, многих актеров такое поведение людей из зала выводит из себя. Говорят, Ефремов ответил, не выходя из образа. "Ну выйди сюда, скажи это отсюда. Быть может, вы беруши вытащите? Да или нет?" – цитирует Ефремова радио Business FM.

Впрочем, у многих зрителей вызвал нарекания даже не сам артист, но спектакль в целом. Не все поняли саму идею пьесы, а персонаж Михаила Ефремова вызвал неприятные впечатления. "Старый, немощный, на ватных ногах пожилой дядька, который опирается все время на костыль, хриплым таким, громким, неприятным голосом, заплетающимся, что-то произносит. Мне было просто неприятно смотреть. Я ушел после первого акта", – высказался один из зрителей.

Репортеры решили выяснить, что за персонаж "подставил" Ефремова. 73-летний англичанин Макс, глава семейства, в прошлом – владелец мясной лавки в Лондоне, живет в одном доме с двумя сыновьями. В оригинале пьесы престарелый мужчина выражается грязно. "Очень любил твою мать, хотя глядеть на ее гнусную, паршивую рожу меня прямо воротило. Но она (нецензурное слово) не такая уж плохая была. Так или иначе, а я (нецензурное слово) отдал ей свои лучшие годы", – цитирует героя Ефремова сайт радиостанции.

Программный директор Института книги Александр Гаврилов выразил убеждение, что Михаил Ефремов всего-навсего очень точно воспроизвел своего персонажа. "Гарольд Пинтер представляет такое движение в британской литературе, которая с самого своего начала называлась очень просто – рассерженные молодые люди. Это поколение пришло в британскую культуру с базовым ощущением, что все дурят им голову", – пояснил специалист.

Примечательно, что Михаил Ефремов якобы предупреждал зрителей о том, что спектакль своеобразный. "Самара, мы играем англичан. Это черная английская комедия", – говорил актер. Однако не все поняли суть спектакля, и, по мнению экспертов, в этом не вина актеров.

Так, редактор отдела культуры газеты "Московский комсомолец" Марина Райкина обратила внимание, что сейчас мнение зрителей ставится во главу угла, потому что те заплатили деньги за спектакль. Однако такая постановка вопроса, по мнению Райкиной, неверна. Она сравнила эту ситуацию со скандалом в продовольственном магазине.

"Я посмотрю, как ответят в магазине. В театре не могут ответить. Все время чувствуют себя виноватыми, вынуждены оправдываться: "Простите, мы не то поставили. простите, что вы не поняли". Мне кажется, что это проблема зрителя", – заключила специалист.

Автор: Наталья Аряева12 марта 2018, 10:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые любвеобильные знаменитости

567

комментарии

Политика

Крымчане щелкнули по носу зазнавшихся украинцев
Страшные тайны: Александр Лукашенко
Путин отказался назвать Пригожина своим другом
Заговаривающемуся Порошенко поставили неутешительный диагноз

Шоу-бизнес

Тысячи людей штурмуют кассы МХТ после смерти Табакова
"Через месяц рожать": Лоза в ужасе от убийства родственника собаками-людоедами
Находившемуся в коме Табакову перед смертью отпустили грехи
Рядом с умирающим Табаковым оказался Миронов

Проишествия

Жуткие фото и видео с места крушения пассажирского самолета
Взбешенный футболист оплевал 14-летнюю девочку (видео)
Любовник задушил сестру невесты во время грубого секса
Известный певец убил любовницу чесноком

Lifestyle

"Уходит эпоха": Артисты скорбят по умершему Табакову
"Золотая Орда" захватывает Первый канал
80-летний Слава Зайцев простился с модным подиумом
Что нужно знать о фильме "Девчата"
Шоу-бизнес

Умер Олег Табаков

Артисту было 82 года
Шоу-бизнес

Народ взбудоражен новой песней Самойловой для "Евровидения"

Зрители высказали свое мнение о музыкальной композиции
Спорт

Российская спортсменка потеряла память и впала в кому

Дарью Овчинникову готовят к операции
Шоу-бизнес

Хромая Бузова выставила напоказ свое интимное место

Поющая ведущая из реалити-шоу "Дом-2" вызвала ажиотаж

Гороскоп

Астрологический прогноз с 12 по 18 марта
Провалившейся Медведевой предрекли новые неудачи
Якубовича ждут серьезные проблемы после скандала на Первом канале
За мужем Пелагеи объявлена охота

Фоторепортажи

Беременная Зейналова вышла в свет
Как 13-летняя фигуристка Трусова покорила мир
Нюша поразила откровенным нарядом в Кремле
Кто из знаменитых мужчин родился 8 марта

Спорт

Российская спортсменка потеряла память и впала в кому
Главный тренер оценил срыв биатлониста Шипулина
Российский миллионер с пистолетом прервал футбольный матч
Тутберидзе после скандала с Медведевой: "Она мне как дочь"

Регионы

Россиянин раздавил на парковке машину супруги после скандала
Выигравшая полмиллиарда в "Русское лото" пенсионерка шокировала своим поступком
Пьяные дамы разделись на сцене клуба ради пластики губ (видео)
В Хабаровске лицо Путина выложили из машин (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru