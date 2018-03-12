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Любовь вопреки: трагичная история брака Табакова и Зудиной

Олег Табаков и Марина Зудина. Фото: GLOBAL LOOK press
12 марта в результате сердечного приступа скончался актер и режиссер театра и кино Олег Табаков. Самым главным вдохновением в жизни великого артиста всегда оставалась его верная супруга Марина Зудина.

Продолжение: Яркий Табаков загнал под кресла сотни человек
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Мастер и Марина

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Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

Зудина была влюблена в Табакова еще будучи совсем юной ученицей. В то время ей было всего 16 лет, а сам преподаватель даже не подозревал о существовании Марины, находясь в браке с актрисой Людмилой Крыловой. В семье артистов росли сын Антон и дочка Александра – ровесники Зудиной. Тогда Марина не могла и представить, что когда-нибудь сможет покорить сердце Табакова. Перед девушкой стояла четкая цель: поступить в ГИТИС и непременно в мастерскую к Олегу Павловичу. Задача оказалась под силу молодой актрисе, а дальше все получилось само собой – между ученицей и учителем закрутился роман. "Все ученики были в него влюблены — и мальчики, и девочки. Это было обожание. Я не думала, что так сложится. Отношения были честными, я не собиралась никого уводить. Олег Павлович ничего не обещал.", – вспоминает Зудина.

Актриса рассказала, что в определенный момент они с Табаковым осознали, что больше не смогут друг без друга. Ради любимого Зудина была готова возложить карьеру на алтарь любви. "Если бы в тот момент Олег Павлович сказал: "Ты не будешь ничего играть, но мы будем с тобой жить", наверное, я бы выбрала "жить", – призналась Марина. Однако настоящая любовь не требует самопожертвований. Табаков не поставил перед Зудиной никакого ультиматума, и девушка это оценила.

Любви все возрасты покорны

Для возлюбленных разница в возрасте всегда была условна. Когда актер ушел от Людмилы Крыловой, Марина Зудина обратилась за советом к своей матери: "Я тогда и сама высказала сомнения: мол, у нас 30 лет разницы в возрасте. На что моя мама ответила: "Да и тебе тоже лет немало". Вот такой был исчерпывающий диалог", – вспоминает артистка. Также Зудина рассказала, что ее родители очень ценят и уважают Олега Павловича, поэтому никаких вопросов к браку у них не возникло. Более того, какие могут быть вопросы, когда видишь, как относится серьезный и самореализовавшийся мужчина к твоей единственной дочери?

Понять и простить отца

Когда Табаков покинул семью, жена и дети оборвали с ним общение. Крылова не могла забыть измену, а дочь заняла сторону матери. Лишь сын Антон со временем смог простить отца. "Мама и Саша обижены не потому, что это случилось. Они обижены тем, как это случилось. После развода родителей я тоже не общался с отцом. Однако посмотрев на ситуацию со стороны, я понял, что это выглядит, как "назло маме отморожу себе нос". Я обиды быстро забываю, пытаюсь думать о хорошем. Мне так легче существовать. А мама... Она живет с нами. Ее женское счастье – дети и внуки", – поделился откровениями Антон.

Идиллия приходит со временем

Марина Зудина признается, что в начале совместной жизни они с Табаковым ссорились чуть ли не каждое утро: "Все, что я ни делала, вызывало недовольство. Потом нашли выход из положения: он вставал и сам что-то делал, я просыпалась позже, и мы не успевали ругаться". На первом месте у Олега Павловича, несомненно, стояла работа. Но призвание не лишило Табакова потребности любить и быть мужчиной. Актриса подчеркнула, что она всегда присутствовала в жизни супруга, чем бы он ни занимался. 

Спешите любить

В одном из интервью Олег Табаков признался, что его очень беспокоит то, насколько долго он сможет видеть своих детей. Также артист заявил, что с рождением у них с Мариной первого сына Павла Табаков стал чувствовать себя куда моложе и бодрее. По словам актера, улучшение физического здоровья отметили и медики. "Наши жизненные силы иссякают не потому, что мы физически изнашиваемся. Они иссякают, когда мы перестаем быть необходимыми. А пока этот фактор действует, наши возможности практически безграничны.", – регламентирует Табаков.  

"У меня два самых счастливых дня в жизни. Первый – когда я поступила на курс к Олегу Павловичу. Видимо, этот день и определил всю мою дальнейшую судьбу. Второй — день рождения Павлика, когда после многочасовых боли и ужаса наступило облегчение, и я увидела глаза любимого человека – мужа", – признавалась Зудина. Нет ни единой причины сомневаться, что артист также был по истине счастлив рядом с Мариной.

Автор: Михаил Вштанов12 марта 2018, 20:36
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Каким запомнился Олег Табаков

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