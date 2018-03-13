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Отпевание "богохульника" Табакова грозит обернуться мордобоем

Олег Табаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Скончавшегося режиссера втянули в чудовищный скандал. Православные активисты против отпевания худрука МХТ имени Чехова.

Продолжение: Известный ученый: Табаков умер еще 4 года назад
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Активисты религиозного движения "Божья воля" намерены всеми способами препятствовать отпеванию актера. Они собираются  подать заявление митрополиту истринскому Арсению, управляющему Центральным викариатством Москвы с просьбой не совершать церковный обряд над Табаковым. Об этом в интервью радио "Говорит Москва" заявил лидер православного движения Мила Одегова. "В том случае, если богохульника Табакова кто-то посмеет отпеть, мы подадим на этого священника в церковный суд с целью наложения на него канонического прещения", – сообщила она.

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Одегова напомнила, что члены движения в 2013 году посещали театр и "лично убедились в кощунственном характере спектакля "Идеальный муж". Они усмотрели в постановке Константина Богомолова – одного из самых радикальных современных режиссеров – пропаганду разврата, гомосексуальных отношений и наркомании, осквернение символа распятия. Поэтому в конце второго акта на сцену вышел плачевно известный провокатор Энтео с командой поддержки. Они кричали: "Как вы можете терпеть издевательство над вашей верой? Зачем вы так ненавидите Христа, ведь его распяли за нас". На авансцене развернулась драка. Простые зрители, монтировщики, администраторы Художественного театра стащили провокаторов со сцены. 

А в день следующего спектакля православные активисты подложили на крыльцо Московского художественного театра имени Чехова свиную голову. На стихийном митинге они скандировали: "Россия без богохульства!" В ходе перформанса человек, одетый в костюм смерти с косой, срывал с участников акции маски и кидал их в сторону МХТ. Митингующие требовали исключить постановку из репертуара театра и подали жалобу в Генеральную прокуратуру.

Как писали Dni.Ru, отпевание будет закрытым для общественности по желанию родных. В связи с этим дата, время и место отпевания не разглашаются. Говорят, одной из причин такого решения послужило то обстоятельство, что за четыре месяца в больнице подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких артист сильно изменился – похудел, осунулся и стал почти неузнаваемым. К тому же родные хотят сказать последнее "прости" своему мужу, отцу и дедушке без посторонних зевак и вспышек камер. А тут еще и активисты угрожают мордобоем и дебошем...

Автор: Иван Губкин13 марта 2018, 15:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнился Олег Табаков

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