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Шоу-бизнес

Сафронов откровенно рассказал про страшные заболевания Табакова

Фото: Пресс-служба Никаса Сафронова
Самый известный живописец России Никас Сафронов не может смириться со смертью своего давнего друга Олега Табакова. Художник сожалеет, что не успел выполнить последнюю просьбу покойного... 
прочитано 8493 раза

Известие о смерти Табакова застало Сафронова в Бахрейне, где он находится по приглашению короля Хамада ибн Иса Аль Халифа. И для художника, как и для всех, смерть худрука МХТ им Чехова была большим потрясением. Несмотря на то, что здесь у него идут очень серьезные переговоры, он все-таки постарается успеть вернуться в Москву, чтобы проводить великого актера в последний путь. 

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 Умер Олег Табаков

Сюжеты Умер Олег Табаков

Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

"Мы дружили с Олегом Табаковым около тридцати лет, и при встрече всегда он улыбался, был заботливым, внимательным ко мне, – рассказал в эксклюзивном интервью Dni.Ru.  Cафронов. – Я после общения с ним всегда получал мощнейший творческий заряд. Неоднократно при мне он созванивались с Валентином Гафтом и вели долгую беседу. Это надо было записывать: любой капустник позавидует их уникальному задористому диалогу. Было такое чувство, что беседует Исаак Бабель с Михаилом Зощенко".

Фото: Пресс-служба Никаса Сафронова

"Далеко не все знали, что у него было больное сердце: в 29 лет от невероятного творческого напряжения у него случился инфаркт, – продолжает Сафроннов. – Но при этом я не слышал от него ни единой жалобы на здоровье, он много работал, абсолютно не жалея себя, отдаваясь полностью искусству и своим близким.

Фото: Пресс-служба Никаса Сафронова

"Правда, в последние года два-три из-за огромного объема информации, который он ежедневно получал, возникали проблемы с памятью. Помню, три года назад я пригласил его на свой день рождения: он приехал на два дня позже – перепутал даты. Сам Олег Павлович по этому поводу сказал мне с иронией: "В следующий раз ты, Никас, напоминай несколько раз или лучше звони моей дочке Маше – она все запишет и мне напомнит!", – вспоминает художник.

Фото: Пресс-служба Никаса Сафронова

"Олег Павлович с уважением относился к моему творчеству, – вспоминает Никас. – Много лет назад, еще в первые годы нашего знакомства, когда он пришел ко мне в гости в мою маленькую квартиру на Малой Грузинской, я ему предложил выбрать одну из моих работ. Он почему-то отдал предпочтение портрету моей младшей сестры Татьяны, который я написал, когда в 70-х годах учился в Ростовском художественном училище. Табаков повесил картину у себя дома и очень дорожил этим подарком".

Фото: Пресс-служба Никаса Сафронова

"А где-то год назад он попросил меня сделать необычную работу: семейный портрет, на котором должен был быть изображен его дед, он сам и третий – его сын Павел. Олег Павлович для этой композиции приезжал ко мне два раза попозировать. Деда я писал по фотографии, которую он мне предоставил. И для окончания работы оставалось написать сына Павла, но нам с ним никак не удавалось совпасть по времени для позирования. И поэтому работа до сих пор не закончена. Сейчас я очень жалею, что не успел ее завершить и подарить Олегу. Но я обязательно закончу этот портрет в память о моем любимом друге", – заключил живописец.

Фото: Пресс-служба Никаса Сафронова

Автор: Феликс Грозданов14 марта 2018, 22:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнился Олег Табаков

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