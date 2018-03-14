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Гей-поцелуй Воробьева вызвал гнев народа

Алексей Воробьёв. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Сексолог Лев Щеглов прокомментировал провокационную роль артиста и певца Алексея Воробьева в американском сериале. Специалист не видит ничего предосудительного в том, что звезда играет гомосексуалиста.
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Эксперт отметил, что только маленький ребенок считает, что актер должен играть героев — мужественных, красивых и добрых. Взрослым же людям, по его мнению, от такого видения ситуации должно быть смешно.

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Алексей Владимирович Воробьев музыкант, актер, певец, композитор, режиссер, продюсер

"Среди нас живут геи… Так это же проблема общества, а не актера", – цитирует Щеглова Пятый канал. "Суть актерской профессии – играть разные типажи", – заключил сексолог.

После публикации в Сети фото, на котором Алексей запечатлен целующимся с мужчиной, по интернету уже поползли различные слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Воробьева. Народ разгневан провокационными снимками. В частности, свое мнение высказал депутат Виталий Милонов. Парламентарий предположил, что "он сам по себе такой".

Как писали Dni.Ru, российский актер снялся в роли гея в новом сезоне сериала "Нереально". Воробьев играет одного из конкурсантов шоу для знакомств Алексея Петрова – наркозависимого танцора. Для заветной роли Алексею пришлось не только сменить цвет волос, но и похудеть на семь килограммов.

Несмотря на трудности, он считает подобный шанс настоящей удачей для иностранного актера. К тому же, по имеющейся информации, ему пообещали хороший гонорар. "Мой персонаж – самый непредсказуемый герой этого сезона, человек безумного таланта, страсти и любви к своему делу. Но это человек с невероятной внутренней драмой, находящийся в финальной стадии саморазрушения", – рассказал Алексей.

Автор: Валерия Нарская14 марта 2018, 19:33
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