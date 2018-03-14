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Шоу-бизнес

Ксения Собчак ждет второго ребенка

Ксения Собчак. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
В Сети объяснили бурную эмоциональную реакцию кандидата в президенты Ксении Собчак во время предвыборных теледебатов. Судя по имеющейся информации, слухи о беременности телеведущей подтвердились.
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"Многие об этом знают, но пора уже сказать открыто: Ксения Собчак ждет второго ребенка, чем во многом и объясняется столь эмоциональная реакция", – передает Telegram-канал Методичка. При этом к посту привязано видео, на котором звезда проявила свои чувства слишком открыто.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Вы знаете, прекрасным завершением предвыборной кампании была бы беременность Ксении Собчак вторым ребенком. Вот уже и эмоциональный фон у нее зашкаливает, и в слезах она покинула дебаты. А на самом деле, ведь это может быть правдой", – прокомментировал версию об интересном положении звезды для Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. "Я бы за Ксению и Максима в этом случае только порадовался", – резюмировал собеседник.

Напомним, Владимир Жириновский и Ксения Собчак в очередной раз устроили пикировку. Лидер ЛДПР довел своего оппонента до слез. Страсти закипели после того, как кандидат от "Гражданской инициативы" пожаловалась ведущему Владимиру Соловьеву на постоянные оскорбления со стороны лидера либерал-демократов. Собчак пригрозила подать жалобу в ЦИК.

 

"В детский сад ее верните! На горшочек посадите, может, тогда девочка оздоровеет. Вы должны вызвать психиатра и надеть на нее белый халат! Связать ее руками! Заплачь, Ксения, заплачь! Мама прибежит сейчас, носик утрет", – парировал на слова Собчак Жириновский. После такой тирады в свой адрес телезвезда разрыдалась прямо в эфире.

Отметим, слухи о том, что Ксения Собчак находится в интересном положении, появились несколько месяцев назад. Поклонники не раз отмечали подозрительно округлившийся животик знаменитости, предполагая, что телеведущая ждет второго ребенка. "Беременная?", "Ой, мне кажется, вы беременны... или креститься надо (когда кажется)?", – предположили в сентябре 2017 года подписчики.

Напомним, Ксения Собчак стала матерью в ноябре 2016 года. Роды популярной телеведущей прошли в элитной подмосковной клинике, а уже спустя два дня она выписалась и отправилась в особняк в поселке Горки-8. Новоиспеченная мать и ее супруг Максим Виторган старательно скрывали подробности первых дней жизни малыша, журналисты даже имени его не знали. Позже стало известно, что пара назвала сына Платоном. 

Автор: Валерия Нарская14 марта 2018, 20:21
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Чем удивляла Собчак

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