"Мама прибежит, носик утрет": Жириновский довел Собчак до слез
Жаркий спор разгорелся после того, как кандидат от "Гражданской инициативы" пожаловалась ведущему Владимиру Соловьеву на постоянные оскорбления со стороны лидера либерал-демократов. Собчак пригрозила подать жалобу в ЦИК.
"Я считаю это несправедливым. Эти люди перебивают только меня! Я требую вернуть мне мое время, в которое эти люди постоянно делают бла-бла-бла", – заявила Ксения.
Владимир Вольфович счел такое поведение ребячеством. "В детский сад ее верните! На горшочек посадите, может, тогда девочка оздоровеет. Вы должны вызвать психиатра и надеть на нее белый халат! Связать ее руками! Заплачь, Ксения, заплачь! Мама прибежит сейчас, носик утрет", – ответил на жалобу Жириновский.
Собчак не выдержала хамского отношения и разрыдалась. "Этот человек хамит только мне! Этот человек называет меня ***** (нецензурно, путаной. – Прим. ред.) и грязной ведьмой! И вы позволяете это делать ему", – со слезами на глазах закричала Ксения.
В перепалку решил вмешаться ведущий. Владимир Соловьев назвал происходящее коллективной травлей и доведением женщины до слез.
Выбирать президента россияне будут 18 марта 2018 года. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").
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