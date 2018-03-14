Дочь показала уникальное фото Глаголевой

Старшая дочь актрисы Веры Глаголевой, скончавшейся от рака в 2017 году, опубликовала на своей странице в Instagram снимок из семейного архива. Анна Нахапетова до сих пор болезненно переживает потерю самого близкого человека.

Актриса и балерина продолжает скучать по маме. Она ежедневно она вспоминает родную душу. На этот раз Анна выложила в свой микроблог архивный снимок с Верой Глаголевой. На фотографии маленькая Аня позирует вместе с молодой родительницей. Они запечатлены в кадре улыбающимися и трогательными, с одинаковыми прическами.

"Черно-белое детство. Мы были счастливы, впереди вся жизнь и вера в светлое будущее", — подписала снимок Нахапетова. Пользователи откликнулись на чувства Анны и выразили свои соболезнования семье Веры Глаголевой. "Такие красивые", "Похожи с мамой", "Светлая память, мы вас помним", "Держитесь, сил Вам", – написали поклонники под снимком поддерживая акртистку в горе.

Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova) Мар 14, 2018 в 1:11 PDT

Ранее Анна Нахапетова опубликовала трогательное видео – нарезку из разных фильмов с участием Веры Глаголевой. "Нет, время не лечит. Оно лишь учит жить с болью, и эта боль становится частью нас... Полгода..." – написала в сопровождении к ролику дочь Глаголевой.

Напомним, артистка умерла 16 августа прошлого года в Германии, куда приехала на плановое обследование. Несколько лет знаменитость боролась с онкологическим заболеванием. О том, что Глаголевой рак, знали только самые близкие друзья и родные, так как актриса предпочитала скрывать свою болезнь от общественности. 19 августа звезду похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.