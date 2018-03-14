Пьяную Бузову выгнали из ресторана за дебош

В Сети появилась информация о том, что певица и телеведущая опозорилась во время тура по Дальнему Востоку. По слухам, Ольга Бузова хулиганила в поезде.



Ведущая телепроекта "Дом 2" недавно вернулась из тура по Дальнему Востоку, где в число городов, которые звезда посетила с концертами, вошли Благовещенск, Владивосток и Хабаровск. Кроме того, из-за плохих погодных условий Ольге пришлось отменить свое выступление в Южно-Сахалинске.

Вояж оказался для Бузовой злополучным. Во время одного из выступлений девушка нанесла себе травму в попытке выполнить танцевальное па. Не рассчитав силы, она подвернула колено. Но этим неприятности у знаменитости не закончились.

Согласно слухам, Ольга устроила отвратительный концерт в поезде во время переезда из одного города в другой, сообщает сайт Life-dom2.su. Пьяная звезда вела себя в вагоне-ресторане настолько вызывающе, что ее просто вынуждены были выгнать оттуда в свое купе. Туда девушка и отправилась в окружении своей команды, предварительно вооружившись алкоголем. "Если бы это случилось в самолете, ее бы арестовали, а в поезде всего лишь в купе отправили", "Отвратительное поведение" - поделились своим мнением поклонники телепроекта "Дом-2".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 7, 2018 в 5:48 PST

Ранее партия ветеранов России предложила выдвинуть Ольгу Бузову в качестве кандидата в мэры Москвы на предстоящих в сентябре этого года выборах. Председатель партии Ильдар Резяпов объяснил, что такой выбор был сделан неслучайно. Он уверен, что представительниц прекрасного пола в российской политике незаслуженно обделяют вниманием.

Резяпов напомнил, что Бузова родом из семьи военнослужащих, окончила школу с серебряной медалью, а университет – с красным дипломом. Также политик добавил, что девушка имеет большой опыт публичной деятельности в разных направлениях.