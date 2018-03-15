Костюшкин рассказал о побеге из гей-рабства

Певец Стас Костюшкин рассказал, что после выступления в женской одежде в его адрес посыпались угрозы и упреки. Об этом артист написал в Instagram.

Стас любит провоцировать публику нарядами. Из-за этого порой с ним случаются казусы. Музыкант 14 марта опубликовал видеозапись концерта. Он заявил, что один из поклонников спросил у него, давно ли певец "вырвался из гей-рабства".

"Я ответил, что недавно, еще остались колготки и парик, которые могу отдать", – поделился исполнитель. В комментариях к посту пользователи стали предлагать музыканту и другим его поклонникам женскую одежду. Большинство комментаторов отнеслись к известию с юмором. "Красивым мужикам всегда и везде сложнее", "Обожаю Вас, хоть в колготках, хоть без них", "Ну, наконец-то вырвался, а то я переживал", – написали фолловеры.

Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official) Мар 14, 2018 в 1:51 PDT

Напомним, на праздничном концерте "О чем поют мужчины" в Кремле Стас Костюшкин дуэтом с Натали исполнил старый хит Валерии "Часики". А за кулисами артист щеголял в подчеркивающей накачанную фигуру черной кружевной футболке и похожей на женскую шубке.

Ранее певец рассказал, что невольно был втянут в чудовищный гей-скандал. "Помню, в одном городе выступали: зритель все пытался мне что-то показать – повернулся к сцене задом и раздвинул ягодицы, – признался Костюшкин. – Причем он долго добивался – все четыре песни свою задницу показывал. А я сканирую весь зал, всех вижу. Я просто сошел со сцены, схватил его за шкирку и в мягкой, но доходчивой форме объяснил, что нельзя показывать подобные вещи артистам, потому что это просто хамство… Конечно, сдержал себя, даже щелчка ему не дал, просто достаточно жестко объяснил… Он заплакал, потому что испугался очень сильно".