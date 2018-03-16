Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене

Бывшая солистка скандально известной группы "Ленинград" Алиса Вокс дала откровенное интервью. Она рассказала о том, какой нестандартный ход сделал лидер команды Сергей Шнуров в борьбе с запретом мата.

По словам Алисы Вокс, решение покинуть "Ленинград" было принято планомерно. Якобы спустя три года с момента начала ее работы отношения с Сергеем Шнуровым стали портиться.

"Стал на меня часто срываться, кричать. Мы перестали понимать друг друга. Я сказала Сергею о своем решении покинуть коллектив 12 марта 2016 года. В том разговоре я сразу успокоила его, сказав, что останусь в группе, пока не найду и не введу замену. Он воспринял эту новость спокойно, даже дружелюбно", – сообщила Вокс.

Она начала искать новых вокалисток, отыграла с коллективом концерт, а потом поведение Шнурова резко изменилось – он перестал отвечать на звонки и сообщения. Вскоре Алиса узнала, что ее имя запрещено упоминать в группе, а на следующее выступление Шнуров поехал с двумя новыми солистками. "Перед самым концертом Сергей все же позвонил. Сказал что-то невнятное и бросил трубку, не дав мне даже попрощаться по‑человечески", – отметила артистка.

Вокс призналась, что никогда так не ошибалась в людях, но все же простила Шнурова. "Видимо, я его слабость. Но это его не оправдывает, поэтому говорить с ним не собираюсь. ​А с некоторыми ребятами из группы до сих пор общаюсь", – рассказала Алиса.

Публикация от Алиса Вокс (@alisavox) Окт 20, 2017 в 5:39 PDT

Певица поделилась неприятной историей, которая произошла, когда она была солисткой "Ленинграда". "Самое ужасное воспоминание – 6 июня 2014 года. Это кошмар, шлейф которого преследует меня до сих пор. Шел процесс принятия закона о запрете мата. Сергей был в панике и не нашел ничего лучше, чем раздеть меня на сцене. Чтобы заставить меня это сделать, была проведена тщательная психологическая работа. Сергей – опытный манипулятор. И мне, 25-летней девочке, безоговорочно доверявшей своему руководителю, ничего не оставалось, кроме как подчиниться", – цитирует Вокс Cosmopolitan.

После того случая все кардинально изменилось. "Моя жизнь разделилась на до и после. Всю ночь после концерта проплакала, на две недели потеряла голос на нервной почве. До сих пор мне не отмыться от этого унижения, в котором я оказалась единственной жертвой. К тому же, как оказалось, жертва эта была совершенно напрасной, поскольку Сергея этот закон не коснулся. О многих других эпизодах я предпочитаю просто забыть", – заключила Алиса.