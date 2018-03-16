У семьи Фриске отнимают имущество

Имущество родителей певицы Жанны Фриске будет выставлено на торги по иску благотворительной организации "Русфонд". Такое решение вынес Истринский городской суд Московской области.



У семьи покойной Жанны Фриске новая напасть. Родители популярной певицы могут лишиться внушительной доли имущества. Всему виной их затянувшиеся денежные разбирательства с благотворительной организацией "Русфонд". Дело дошло до суда, и теперь стало известно его решение.

"Суд удовлетворил наши исковые требования о взыскании принадлежащей супругам Фриске доли земельного участка в деревне Крюково Истринского района и расположенного на нем жилого дома", – цитирует источник Life.ru. Реакция родителей Жанны – Владимира Борисовича и Ольги Владимировны – пока неизвестна.

Ранее судом в пользу "Русфонда" с семьи певицы было взыскано 21,6 миллиона рублей. Дело в том, что родственники артистки не смогли предоставить подтверждения того, что деньги были потрачены именно на оплату медицинских услуг.

При этом Арбитражный суд Москвы отказал родителям Жанны Фриске в возбуждении нового судебного дела против благотворительной организации "Русфонд". Родные покойной артистки хотели доказать недействительность договора об оказании помощи популярной исполнительнице.

Они просили признать недействительным договор от 19 октября 2014 года, утверждая, что якобы на документах – ненастоящая подпись певицы.

