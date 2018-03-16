У семьи Фриске отнимают имущество

Эксклюзив Интервью Табаков оставил астрономическое наследство Как Цымбалюк-Романовская купила квартиры Джигарханяна Дом-2

Выбор читателей

Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ
Сыну Фриске сообщили о смерти бабушки
Умер Олег Табаков
Весельчак Панин получил удар из-за дикого видео с дочерью
В эфире Первого канала показали оргию голой Мазур
В семье тяжелобольного Гаркалина произошла трагедия
партнеры
Пятница 16 марта
Лента новостей
16:22
Российский олигарх обвинил британские власти в заговоре против Москвы
16:16
Крупное ДТП парализовало шоссе под Москвой
16:15
Шикарный отдых Рудковской и Плющенко
16:13
Музыканты группы "Пикник" разбились в ДТП
15:58
В глобальном потеплении нашли новую угрозу
15:49
Макрон удивил странным поступком
15:40
Ирина Роднина подверглась травле за переезд в США
15:33
Россиянин на глазах матери садистски убил двух котят
15:32
Госдума обеспечит выполнение поручений президента
15:12
Киев встрепенулся после отравления предателя Скрипаля
15:06
Президент "Югры": ЦБ играет не по правилам ведения бизнеса
14:48
В России умер известный режиссер
14:46
Лыжников зажевало в подъемник в Грузии (видео)
14:43
Порошенко выдвинули ультиматум из-за Крыма
14:27
В Москве у безработного украли два миллиона
14:20
Украинских спортсменов наказали за поддержку России
14:01
Одноклассница рассказала любопытную историю о Путине
14:01
Россия придумала защиту от метеоритов
13:56
Под Москвой поезд насмерть сбил мужчину
13:39
Медики нашли инновационный метод диагностики рака
13:26
Одинцовская команда по софтболу нацелилась на Олимпиаду
13:20
Россиянин избавился от жены с помощью кувалды
13:19
Тесть воткнул нож в спину Грудинина
13:18
Весна отменяется: москвичей атакуют мартовские морозы
13:05
Украина подло сорвала важное выступление России в ООН
13:01
В Москве электричка протаранила автомобиль
12:49
В Подмосковье грабитель случайно застрелил сообщника
12:47
Почему массово падают самолеты
12:37
Кто использует Навального в своих интересах
12:29
Дерзкое ограбление ювелирного салона попало на видео
12:09
Украинские депутаты подрались в редакции телеканала
11:54
Дочь Немцова унизила заботливую Собчак
11:47
Путин поручил определить национальные цели до 2024 года
11:40
Якуты возбудились от золотого дождя
11:16
АвтоВАЗ представил самую дешевую машину
11:08
Как пройдут выборы президента России в Иерусалиме
11:02
В Москве эвакуировали детский сад
10:55
Ученые рассказали об отличиях в мозге трансгендеров
10:35
Поклонская нанесла удар Собчак перед выборами
10:25
Сборная России потеряла Кокорина перед ЧМ-2018
10:14
Миссию на Марс признали смертельно опасной
10:07
Найден уникальный способ избавиться от пробок
10:00
Главные события Москвы с 16 по 22 марта
09:44
Дорогая проститутка раскрыла секрет успеха
09:32
В Подмосковье сгорел автобус
09:29
Под Владимиром воспитательница забыла малыша на морозе (видео)
09:15
Ученые поставили точку в споре о пользе ожирения
09:05
Россияне лишились пенсионных миллиардов
08:44
Названа сумма ущерба от коррупции в России
08:33
Скрипаля отравила родная дочь
08:32
На похоронах потеряли дочь Табакова
08:25
В центре Москвы жестоко расправились с мужчиной
08:00
История президентских выборов в России
07:53
В Подмосковье по делу о нападении собак-людоедов задержан бизнесмен
22:00
Жириновский серьезно болен
21:59
Обрушение 950-тонного моста попало на видео
21:49
В Петербурге скончался известный художник
21:45
Модель сбежала от мужа-садиста к Малахову
21:42
Банк "Югра" обжалует решение апелляционного суда
21:34
Школьники в Москве убили 20 человек из-за жвачки
21:31
На севере Москвы ограбили ювелирный магазин
21:07
Плющенко потряс мокрыми трусами перед Киркоровым
20:53
Савченко пришла в Раду с гранатами
20:25
Народ взбесился после слов дочки банкира Тинькова
20:21
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
20:19
В Санкт-Петербурге 15 школьников отравились таблетками
20:01
Грудинин сбежал с дебатов от обманутой им женщины
19:43
Москвич ради квартиры взял в заложники кошек жены
19:41
Юристы увидели преступления в действиях Центробанка
19:19
Путин о Собчаке: О чем-то надо было промолчать
19:15
Как живет вернувшийся с того света актер Алексей Янин
19:07
Депутат Резник отстаивает свое честное имя в Испании
18:50
В Москве аэроэкспресс насмерть сбил девушку
18:26
Мама Баскова восхитила молодостью и красотой
18:21
67-летний Лавров рухнул на сцене перед толпой (видео)
18:20
Любительница энергетиков оглохла и ослепла
18:19
Страшно обиженная на Табакова дочь наплевала на похороны
18:06
"ЕР" мобилизует сторонников на выборы в регионах
17:57
Безумные регионы: в Свияжске требуют расследовать убийство собаки-талисмана
17:50
Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова
17:47
Парк "Зарядье" обрел международное признание
17:42
Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
17:26
Запад объединился против России из-за предателя Скрипаля
17:24
США расширили антироссийские санкции
17:11
В "Доме-2" было культурнее: Собчак мерзко от дебатов с Соловьевым
17:02
"Аэрофлот" нацелился на первый сверхзвуковой самолет
16:51
Путин и Прохоров выступят на РИФ-2018
16:50
"Урод редкостный": Фриске поставила на место завравшегося Шепелева
16:43
Феминистки постепенно уничтожают мужчин
16:42
Дональд Трамп разводится с женой после 13 лет брака
16:33
Табакова похоронили рядом с Зельдиным
16:31
Безглютеновые вафли с творожным кремом
16:19
Фокус с салфеткой помог грабителю обчистить Lexus москвички
16:16
Найдена самая эффективная диета
16:10
Захарова гневно ответила на хамство британского министра
16:05
Грудастая певица наяривала соседу на модном показе
15:57
Дарья Сагалова вывела в свет красавицу-дочь
15:46
Лавров озвучил неожиданную версию отравления Скрипаля
15:20
Москва простилась с Табаковым веселым маршем и криками "Браво!"
15:20
Костюшкин рассказал о побеге из гей-рабства
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Урод редкостный": Фриске поставила на место завравшегося Шепелева
Инфаркт убил бабушку Мазур после бесстыжего шоу с проститутками
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
Возмущенный священник цинично плюнул в мертвого Табакова
Невероятно стильная Заворотнюк блеснула на прощании с Табаковым
Жириновский серьезно болен
Шоу-бизнес

У семьи Фриске отнимают имущество

Жанна Фриске. Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Usoev
Имущество родителей певицы Жанны Фриске будет выставлено на торги по иску благотворительной организации "Русфонд". Такое решение вынес Истринский городской суд Московской области.
прочитано 3627 раз

У семьи покойной Жанны Фриске новая напасть. Родители популярной певицы могут лишиться внушительной доли имущества. Всему виной их затянувшиеся денежные разбирательства с благотворительной организацией "Русфонд". Дело дошло до суда, и теперь стало известно его решение.

ПО ТЕМЕ

"Урод редкостный": Фриске поставила на место завравшегося Шепелева

Раскрыта хитрость отца Фриске с наследством

 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

"Суд удовлетворил наши исковые требования о взыскании принадлежащей супругам Фриске доли земельного участка в деревне Крюково Истринского района и расположенного на нем жилого дома", – цитирует источник Life.ru. Реакция родителей Жанны – Владимира Борисовича и Ольги Владимировны – пока неизвестна.

Ранее судом в пользу "Русфонда" с семьи певицы было взыскано 21,6 миллиона рублей. Дело в том, что родственники артистки не смогли предоставить подтверждения того, что деньги были потрачены именно на оплату медицинских услуг.

При этом Арбитражный суд Москвы отказал родителям Жанны Фриске в возбуждении нового судебного дела против благотворительной организации "Русфонд". Родные покойной артистки хотели доказать недействительность договора об оказании помощи популярной исполнительнице.

Они просили признать недействительным договор от 19 октября 2014 года, утверждая, что якобы на документах – ненастоящая подпись певицы.

Автор: Наталья Аряева16 марта 2018, 15:48

комментарии

Политика

Порошенко выдвинули ультиматум из-за Крыма
Тесть воткнул нож в спину Грудинина
Украина подло сорвала важное выступление России в ООН
Как пройдут выборы президента России в Иерусалиме

Шоу-бизнес

У семьи Фриске отнимают имущество
Друг рассказал о похоронах Ильи Резника
Врач высказался об угрозе выкидыша Собчак
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна

Проишествия

Лыжников зажевало в подъемник в Грузии (видео)
В Подмосковье грабитель случайно застрелил сообщника
Дерзкое ограбление ювелирного салона попало на видео
Москвич ради квартиры взял в заложники кошек жены

Lifestyle

МХТ подсчитывает убытки после похорон Табакова
Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
Михалков попал в больницу после падения
Гафт задыхался у гроба с Табаковым
Шоу-бизнес

Невероятно стильная Заворотнюк блеснула на прощании с Табаковым

Актриса сразила наповал своим видом
Шоу-бизнес

На похоронах потеряли дочь Табакова

Общественность запуталась в догадках и предположениях
Общество

Скрипаля отравила родная дочь

Яд подложили в багаж Юлии
Шоу-бизнес

Олег Газманов отказался от четвертого ребенка

Популярный исполнитель выступил против новой моды

Гороскоп

Жириновский серьезно болен
Зудина перенесла нервные срывы
Два полнолуния обернутся бедой для россиян
Астрологический прогноз с 12 по 18 марта

Фоторепортажи

Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова
Дарья Сагалова вывела в свет красавицу-дочь
Убитый горем сын Табакова разрыдался на груди Смехова
Сын Водяновой стал настоящим красавчиком

Спорт

Украинских спортсменов наказали за поддержку России
Ковальчук продает подаренный Путиным BMW
Англичане взбунтовались из-за решения Мэй
Жена боксера Чудинова откровенно рассказала о побоях

Регионы

Россиянин избавился от жены с помощью кувалды
Якуты возбудились от золотого дождя
Под Владимиром воспитательница забыла малыша на морозе (видео)
Безумные регионы: в Свияжске требуют расследовать убийство собаки-талисмана
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru