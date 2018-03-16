Поплавская требует заткнуть "грязный рот Жириновского"

Артистка Яна Поплавская на своей странице в Facebook опубликовала гневный пост в адрес кандидата в президенты России Владимира Жириновского. Она возмущена поведением политика на дебатах.

Поплавская поделилась публикацией члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна. Он разместил в соцсети видео очередной потасовки лидера ЛДПР с политической оппоненткой, телеведущей Ксенией Собчак. "Довели Ксюшу до слез акулы политики... Не выдержала она до конца всю эту предвыборную гонку, сдали-таки нервы..." – написал Манукян.

Актриса в шоке от того, что Жириновский себе позволяет. "Для меня остается не понятным, как? Как это возможно, чтобы кандидат в Президенты Страны, спокойно и безнаказанно оскорбляет матерными словами, на федеральном канале, другого кандидата?! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – возмутилась Яна в публикации. "И все молчат и это жрут и более того, с ухмылкой обсуждают, это дикое поведение на дебатах, стоят мужики и никто не заткнет грязный рот Жириновского! И за этого мерзавца мне предлагают голосовать? Миллионы рублей потрачено на рекламную компанию этого урода!" – написала знаменитость.

В числе прочих на запись отреагировал и Вадим Манукян. По его словам, он сожалеет, что телеведущий не имеет права вмешиваться в перебранки участников предвыборной гонки.

Напомним, лидер ЛДПР довел своего оппонента до слез. Страсти закипели после того, как кандидат от "Гражданской инициативы" пожаловалась ведущему Владимиру Соловьеву на постоянные оскорбления со стороны лидера либерал-демократов. Собчак пригрозила подать жалобу в ЦИК.





"В детский сад ее верните! На горшочек посадите, может, тогда девочка оздоровеет. Вы должны вызвать психиатра и надеть на нее белый халат! Связать ее руками! Заплачь, Ксения, заплачь! Мама прибежит сейчас, носик утрет", – парировал на слова Собчак Жириновский. После такой тирады в свой адрес телезвезда разрыдалась прямо в эфире.